Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов: скорость электросамокатов надо ограничить до 10 км/ч

Поводом к такому заявлению стало смертельное ДТП в Набережных Челнах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ГИБДД Ленар Габдурахманов заявил, что скорость электросамокатов надо ограничить до 10 км/ч. Это он сделал комментируя смертельный наезд на девушку в Набережных Челнах. Авария произошла в минувшие выходные. Девушка на электросамокате вместе с друзьями пыталась пересечь перекресток причем на красный сигнал светофора. Правда, ее компаньоны все же не рискнули это сделать и остались на тротуаре. А их приятельницу в итоге насмерть сбила легковушка.

По словам Габдурахманова, сейчас самокат погибшей девушки направлен на экспертизу. И если выяснится, что мощность его электрического двигателя превышает 0,25 кВт, то это транспортное средство по техническим характеристикам является уже мопедом. А значит нужны соответствующие водительские права. Также в этом случае у правоохранителей могут возникнуть и вопросы к тому, кто сдал этот электросамокат в аренду.