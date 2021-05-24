В Казани девушка на электросамокате сбила малолетнего ребенка и уехала

Девушке может грозить уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Казани от медиков «скорой помощи» поступило сообщение о том, что на улице Ахунова неизвестная девушка на электросамокате сбила малолетнего ребенка и скрылась.

- В результате произошедшего мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и поднакосточный перелом нижней трети костей голени с допустимым смещением, - сообщили в МВД Татарстана.

Вскоре полицейские нашли ту самую девушку на электросамокате. 21-летняя жительница Казани рассказала, почему уехала с места происшествия, оставив пострадавшего ребенка без помощи.

Так, по словам девушки, после наезда на мальчика она обернулась и увидела, что он самостоятельно встает с земли, и подумала, что с ним все в порядке. Именно поэтому спокойно продолжила свой путь.

Правоохранители внесли ее показания в материалы проверки, которая была начата по факту этого ЧП. Теперь эти документы передадут в следственный отдел по Приволжскому району Казани. Там должны решить возбуждать уголовное дело в отношении девушки или не возбуждать. Но в любом случае, наказания ей не избежать.

Особенно если, например, выяснится, что мощность двигателя электросамоката девушки превышает 0,25 кВт. В этом случае по техническим характеристикам гаджет приравнивается к мопеду, а значит нужны водительские права, да и ответственности тут побольше.

Хотя, возможно, любительница быстрой езды на электросамокате отделается всего лишь административным штрафом.

Отметим, на фоне участившихся происшествий с участием электросамокатов в Татарстане начали подумывать о том, как оградить от них простых пешеходов. Один из вариантов – это разрешить кататься на этом двухколесном транспорте лишь в парках и скверах.

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