Напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева оставили в СИЗО еще на три месяца

Под арестом обвиняемый в убийстве семи человек пробудет до 11 ноября. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В понедельник, 1 августа, Верховный суд Татарстана продлил арест обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175 Ильназу Галявиеву. Дело в том, что на данный момент он прочитал лишь 148 из 300 томов уголовного дела. На то, чтобы закончить чтение, у молодого человека есть еще три месяца. В СИЗО он пробудет до 11 ноября.

Отметим, что суд над Галявиевым должен был начаться еще 11 мая – ровно через год после преступления. Однако он был перенесен на 11 августа по той же причине, что и сейчас – обвиняемый был в процессе чтения томов уголовного дела.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани случились утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик образовательного учреждения.

Без проблем войти в школу с ружьем парню не дал работник гимназии Мулланур Мустафин. Он первым увидел злоумышленника и попытался закрыть перед ним стеклянную дверь, за что получил заряд картечи и раненый упал на пол. Он был еще в сознании, когда Галявиев зашел внутрь и навел дробовик на его голову. Этот выстрел задел мужчину по касательной.

После взрыва самодельной бомбы в гимназии, директор по громкой связи распорядилась закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8А, и открыл огонь по детям - погибли семеро.

Спустя 20 минут, к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев сдался и вышел на крыльцо. Сейчас ему грозит пожизненное заключение. В ожидании суда он находится под арестом в Казани.

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