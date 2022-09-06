Напавшему на казанскую гимназию Галявиеву не стали ограничивать время на чтение уголовного дела

Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 11 ноября. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Верховный суд Татарстана рассмотрел просьбу прокуратуры ограничить Ильназу Галявиеву, обвиняемому в нападении на казанскую гимназию №175, время для прочтения уголовного дела. Прокурор заявлял, что молодой человек и его адвокат умышленно затягивают процесс. Ведь по последним данным, парень не прочел и половины томов.

Однако сторона защиты заявила, что Галявиев читает материалы каждый день и не злоупотребляет своим законным правом ознакомиться с обвинением. В итоге суд не стал ограничивать время, сообщает «Татар-информ».

Заметим, что в последний раз начало суда над Галявиевым переносили в начале августа. На тот момент парень прочел было лишь 148 из 300 томов уголовного дела. В СИЗО его решили оставить до 11 ноября.

НАПОМНИМ

Стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани случились утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик образовательного учреждения.

Без проблем войти в школу с ружьем парню не дал работник гимназии Мулланур Мустафин. Он первым увидел злоумышленника и попытался закрыть перед ним стеклянную дверь, за что получил заряд картечи и раненый упал на пол. Он был еще в сознании, когда Галявиев зашел внутрь и навел дробовик на его голову. Этот выстрел задел мужчину по касательной.

После взрыва самодельной бомбы в гимназии, директор по громкой связи распорядилась закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8А, и открыл огонь по детям - погибли семеро.

Спустя 20 минут, к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев сдался и вышел на крыльцо. Сейчас ему грозит пожизненное заключение. В ожидании суда он находится под арестом в Казани.

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