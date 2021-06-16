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Спорт16 июня 2021 1:00

Россыпь звезд, слезы Месси и море пива: Как Казань приняла чемпионат мира по футболу 2018

С момента первого матча мундиаля в столице Татарстана прошло ровно три года, вспоминаем самые яркие моменты турнира
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Больше всего Казань полюбилась фанатам из Южной Америки.

Больше всего Казань полюбилась фанатам из Южной Америки.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Сейчас все взоры футбольных болельщиков направлены на просмотр матчей Чемпионата Европы 2020. Да, турнир сильнейших сборных континента должен был состояться в минувшем году, но вмешалась пандемия коронавируса. Турнир перенесли на лето 2021 года.

Из-за ограничений во многих странах праздник футбола не ощущается и болельщики с теплотой вспоминают Чемпионат мира 2018 года, который, как известно, принимала Россия. Стартовал он, аккурат ровно три года назад. Одним из городов, где прошли матчи турнира, стала Казань. «Комсомольская Правда-Казань» вспоминают самые яркие моменты мундиаля.

Никаких конфликтов среди фанатов - только дружеские сэлфи.

Никаких конфликтов среди фанатов - только дружеские сэлфи.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Столица Татарстана прекрасно справилась с проведением главного спортивного события четырехлетия и оставила о себе прекрасные воспоминания у туристов Этого события Казань ждала долгие годы. Принимать Универсиаду, Кубок Конфедераций и другие события мирового масштаба - это одно, но чемпионат мира по футболу - отдельная история. По значимости турнира с мундиалем может сравниться только Олимпиада. Так что Казань уже вписала свое имя в историю.

Масштабное преображение

Подготовка к чемпионату мира велась кропотливая. Впрочем, один существенный плюс перед некоторыми другими городами, принимавшими мундиаль, у Казани был. Стадион для турнира строить не пришлось. «Казань Арена», ныне переименованная в «Ак Барс Арену», радует любителей футбола вот уже порядка восьми лет.

Казанские болельщики отдельно следили за иранцем Азмуном, во время ЧМ 2018 он был игроком "Рубина".

Казанские болельщики отдельно следили за иранцем Азмуном, во время ЧМ 2018 он был игроком "Рубина".

Фото: Алина НИЗАМОВА

Подготовка к ЧМ-2018 оставила Казани богатое наследие. Это и новый променад на улице Декабристов, инфраструктура у Центра семьи «Казан», которая теперь позволит проводить там все крупные мероприятия, новая дорога на улице Бондаренко. К мундиалю отремонтировали 39 участков дорог, 83 городских улицы, 14 тротуаров, а также открыли набережную озера Кабан.

37 тысяч с человека

В итоге за время мундиаля Казань посетили 300 тысяч туристов из 36 стран мира. Они потратили в столице Татарстана 11,5 миллиарда рублей.

В среднем в Татарстане один иностранный турист оставлял 37 тысяч рублей.

Немецкие болельщицы радовались только до начала матча с Кореей.

Немецкие болельщицы радовались только до начала матча с Кореей.

Фото: Алина НИЗАМОВА

- Это только расходы на проживание, питание и покупки. Мы не брали транспортные расходы и стоимость билета на игру. То есть по факту туристы потратили гораздо больше, - отметил глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

Туристы ехали целыми семьями

Отели и хостелы в этот период были загружены на 81%, а в дни проведения матчей - на 91,5%. Самыми пиковыми днями стали 30 июня и 6 июля - игры 1/8 и 1/4 финала мундиаля. Тогда гостиницы были заняты почти на 100%.

Стоимость размещения также стала больше - в среднем на 60% по сравнению с обычным туристическим сезоном. По данным Госкомитета по туризму Татарстана, 34% туристов приезжали в Казань на поезде, 39% прилетели на самолете, около 15% прибыли в город на личном транспорте, 7% - на автобусах.

Треть туристов - 30% жили в гостиницах, столько же в хостелах. 20% снимали квартиры, а около 15% - у друзей и родственников.

- Парами приезжали около 30% туристов, еще около 30% - с друзьями, около 27% - с семьей и родственниками и лишь 12,5% приезжали в одиночку. В основном болельщики приезжали без детей. 23% из приехавших в Казань семей были тут с детьми, 44% - без детей, а у 33% семей пока нет детей, - озвучил статистику Иванов.

Болельщицы из Польши свели с ума немало казанских мужчин.

Болельщицы из Польши свели с ума немало казанских мужчин.

Фото: Fifa.com

Английский болельщик захотел остаться жить в Казани

При этом в Казани приезжих ждал весьма радушный прием. Порой иностранцам так нравилось в Татарстане, что они и уезжать никуда не хотели. Так, в Казани побывал болельщик из Англии Джастин Уоллей. Ему настолько понравилось в столице Татарстана, что он решил не уезжать и постараться остаться и найти работу в сфере туризма. Свое пожелание Уоллей разместил на своей странице в Твиттере. В итоге просьбу заметили. Его позвали встретиться с председателем Госкомитета республики Сергеем Ивановым.

В итоге Уоллею предложили стать почетным послом Татарстана. Англичанину многое понравилось в Казани. Особенно он похвалил местный фастфуд. Он даже предложил открыть заведения с эчпочмаками и перемячами на территории Великобритании.

Фото: страница Уоллея в "Твиттере".

Фото: страница Уоллея в "Твиттере".

Также Уоллей похвалил местные пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно.

Казанцы помогли болельщику-инвалиду

Явно понравилось в Казани болельщику из Колумбии Хулио Пико. Во время поездки по России переслало работать инвалидное кресло. У автоматизированной коляски вышла из строя батарея. А значит, продолжать поездку по местам игр своей сборной он уже не мог.

Через свою страницу в Фейсбуке болельщик обратился к казанцам, чтобы они помогли найти ему нужную деталь. Отыскать зарядную панель оказалось не просто, ведь в Россию такие коляски не завозятся. Помочь Хулио Пико смогли в фонде «Добрая Казань» и «День добрых дел». Там ему нашли новое подходящее кресло взамен неисправного. Мужчина поблагодарил казанцев за гостеприимность и отзывчивость.

Казань посетили туристы из 36 стран мира.

Казань посетили туристы из 36 стран мира.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Русские девушки расцеловали корейского журналиста

На чемпионат мира в Россию приехали не только рядовые туристы, освещать мундиаль прибыли журналисты со всех точек земного шара. В Казани сотрудникам иностранных СМИ приготовили радушный прием.

Особенно полюбились телевизионщики. В частности, повезло журналисту из Южной Кореи Кваль Йель Квону. Он вышел в прямой эфир канала MBN и рассказывал о событиях дня. В этот момент к нему поочередно подошли две девушки, укутанные в российские флаги, и поцеловали его. Не в губы конечно, а в щеку. Так, первый поцелуй молодой кореец будто и не заметил. А вот после второго рассмеялся.

I love you для колумбийцев

Меж тем некоторые туристы успевали в Казани не только осматривать достопримечательности, но и спасать людей. Так, группа болельщиков из Колумбии отдыхали на Кремлевской набережной в одном из кафе. В один из моментов из-за соседнего с иностранными гостями столика встал явно нетрезвый мужчина, начал раздеваться, а после перелез через металлические ограждения и прыгнул в протекающую там реку Казанку.

Болельщики из Колумбии успевали не только смотреть футбол, но и спасать людей.

Болельщики из Колумбии успевали не только смотреть футбол, но и спасать людей.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики из Колумбии сначала подумали, что это какая-то странная шутка от местных жителей. Но спустя некоторое время мужчина начал тонуть. Иностранцы были ближе всех, потому и кинулись к нему на помощь.

Тонущего вытащили из воды. Спасенный, едва переведя дух, от избытка чувств начал признаваться болельщикам на английском в любви. «I love you», - то и дело повторял он, видимо, не зная, как еще поблагодарить иностранных гостей.

Казанцы увидели исторический пенальти и вылет чемпионов мира

Конечно же, главным местом, которое посещали приезжие фанаты, был стадион «Казань Арена». Столица Татарстана приняла шесть матчей мундиаля. Три из них собрали на трибунах аншлаг, а все матчи посетили примерно 250 тысяч человек.

Болельщики стали свидетелями исторических событий. Так, в первом же матче между сборными Франции и Австралии впервые в истории арбитр назначил пенальти после видеоповтора. Благодаря одиннадцатиметровому французы смогли выиграть 2:1.

Первый гол в истории ЧМ 2018 в Казани забил Антуан Гризманн.

Первый гол в истории ЧМ 2018 в Казани забил Антуан Гризманн.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Также на групповом этапе казанцы и гости города стали свидетелями тяжелейшей победы Испании над Ираном 1:0, разгрома поляков колумбийцами - 3:0 и сенсационного поражения Германии от Южной Кореи, в результате чего чемпионы мира 2014 года отправились домой.

Поражение Германии от Южной Кореи стало едва ли не главной сенсацией мундиаля.

Поражение Германии от Южной Кореи стало едва ли не главной сенсацией мундиаля.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Лучший гол мундиаля забили в Казани

В 1/8 финала на «Казань Арене» настоящий триллер выдали сборные Франции и Аргентины. Европейцы открыли счет, но аргентинцы не только успели сравнять счет, но и выйти вперед. Правда, гол-красавец француза Павара, который потом признают лучшим на ЧМ, и дубль юного таланта Мбаппе перевернули все с ног на голову. Франция выиграла 4:3, сделав серьезный шаг к итоговой победе на чемпионате мира.

Лео Месси в Казани не впечатлил, как и вся сборная Аргентины.

Лео Месси в Казани не впечатлил, как и вся сборная Аргентины.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В заключительном матче мундиаля в Казани в четвертьфинале турнира сошлись сборные Бельгии и Бразилии. Пусть фаворитами считали пентакампионов, но в полуфинал вышла Бельгия, выиграв 2:1.

Таким образом, казанцы смогли увидеть игру сильнейших футболистов мира - Лионеля Месси, Антуана Гризманна, Неймара, Ромелу Лукаку, Месута Озила, Андреса Иньесту, Хамеса Родригеса, Роберта Левандовски и многих других звезд, игру которых раньше могли наблюдать только по телевизору. Всего на «Казань Арене» забили 19 голов.

Бельгия обыграла Бразилию на глазах переполненной "Казань Арены".

Бельгия обыграла Бразилию на глазах переполненной "Казань Арены".

Фото: Алина НИЗАМОВА

Столица футбольных граффити

Власти Казани старались сделать все, чтобы футболистам комфортно жилось в Казани. Так, одной из визитных карточек стали огромные граффити игроков, нарисованные прямо на стенах домов.

Первой ласточкой стал португалец Криштиану Роналду, которого нарисовали еще в 2017 году, когда тот приезжал играть на Кубок Конфедераций. Впрочем, не смогли обойти стороной в Казани и визит таких звезд, как Лео Месси и Неймар.

Портреты Месси и Роналду расположились на соседних домах.

Портреты Месси и Роналду расположились на соседних домах.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Традиция граффити, конечно, хорошая, вот только, как выяснилось, несчастливая. Стоит казанским художникам нарисовать игрока какой-либо сборной, как она вылетает с турнира. В прошлом году Португалия с Роналду проиграла на Кубке Конфедераций, а на чемпионате мира свои матчи в Казани проиграли Аргентина с Месси и Бразилия с Неймаром.

В Казани эту «фишку» поняли и попытались помочь сборной России. В день четвертьфинального матча хозяев мундиаля с хорватами в столице Татарстана начали рисовать портрет капитана хорватов Модрича.

- К сожалению, после граффити с Роналду не повезло сборной Португалии, после Месси проиграла сборная Аргентины. Не повезло и сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому мы сегодня, желая победы России, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Луку Модрича. Надеемся, эта добрая традиция продолжится и наша сборная обязательно победит, - заявил тогда мэр Казани Ильсур Метшин.

Завершить граффити рассчитывали за один день. Но так и не успели. Итог матча Россия - Хорватия всем известен. Хозяева турнира уступили в серии пенальти и пропустили Хорватию в полуфинал.

Звезда сборной Бразилии мог обзавестись землей в Казани

Кстати, Неймару в Казани были готовы подарить не только шестиметровый портрет, но и самый настоящий земельный участок. Для этого Неймару надо было всего-то сделать хет-трик в четвертьфинальном матче с Бельгией.

Бельгийцы своей игрой влюбили в себя Казань.

Бельгийцы своей игрой влюбили в себя Казань.

Фото: Алина НИЗАМОВА

- Если забьет три гола, то найдем возможность подарить Неймару земельный участок. Думаю, что людям будет приятно жить по соседству с Неймаром, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Впрочем, Неймар в том матче не забил. В итоге он потерял возможность бесплатно обзавестись землей в Казани, а жители столицы Татарстана теперь не смогут похвастаться, что живут по соседству со звездой футбола.

Неймар так и не получил земельный участок в Казани.

Неймар так и не получил земельный участок в Казани.

Фото: Алина НИЗАМОВА

130 тысяч литров пива и 80 тонн еды

Помимо «Казань Арены» большой популярностью у гостей Казани пользовался фанфест на площадке у «Чаши». Самая большая загрузка была во время матча Россия - Хорватия - 7 июля площадку посетило порядка 31 тысячи человек.

В фан-зоне можно было купить еду и напитки в 67 кассах. Самыми популярными блюдами стали хот-дог, картофель фри и тортилья томатная с курицей и сыром. Также гости фанфеста съели около 70 - 80 тонн еды.

По данным аккредитованных кафе VisitTatarstan, в Казани за весь период ЧМ-2018 болельщики выпили 131 890 литров пива. Пиво же и стало самым популярным напитком, а среди блюд выделились бургеры и стейки.

В ресторанах татарской кухни продавалось от 70 до 100 треугольников в день. Самыми частыми посетителями заведений Казани стали болельщики из Колумбии, Аргентины, Австралии и Ирана.

Средний чек иностранца составлял 2 тысячи рублей, а русского болельщика - полторы тысячи рублей.

Бразильские болельщицы пленяли красотой, но своей сборной не помогли.

Бразильские болельщицы пленяли красотой, но своей сборной не помогли.

Фото: Fifa.com

Ездили в Свияжск и Болгар

Иностранные фанаты во время ЧМ-2018 в Казани посещали не только матчи, но и экскурсии. Самой посещаемой достопримечательностью Казани в период чемпионата стал ансамбль Казанского Кремля. Там побывали 297 тысяч человек.

Больше всего за время мундиаля за экскурсиями приходили фанаты из Колумбии, Германии и Ирана. Также были туристы из Японии, Бразилии, Южной Кореи, Великобритании, Испании, Австралии, Франции, Израиля, Польши и Бельгии.

Помимо туров по Казани, с 14 июня по 8 июля самым большим спросом пользовались поездки в Свияжск и Болгар. Всего экскурсионный центр и информационные шатры посетили около 35 тысяч человек. К слову, шатры, расположенные в центре города, свою работу еще не завершили. Они будут консультировать туристов до конца лета.

Новый транспорт и рекорды аэропорта

Большая нагрузка пришлась и на общественный транспорт. За время мундиаля перевезли около 225 тысяч пассажиров с билетами на матч. Также для удобства болельщиков курсировали 48 бесплатных шаттлов.

6 игровых дней в Казани пролетели, как одно мгновение.

6 игровых дней в Казани пролетели, как одно мгновение.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Всего во время проведения матчей общественный транспорт Казани перевез 21,8 миллиона пассажиров. После окончания каждого матча для вывоза зрителей пускали 400 автобусов, 20 трехсекционных трамваев и 10 троллейбусов.

Также к ЧМ-2018 в Казани обновился и подвижной состав: появилось 350 автобусов, 35 трамваев и 85 троллейбусов. Аэропорт Казани с 8 июня по 8 июля перевез 415 846 пассажиров, что на 36,3% превышает аналогичный период 2017 года. Основной пассажиропоток пришелся на московское направление - 168 381 пассажир.

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