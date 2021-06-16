Россыпь звезд, слезы Месси и море пива: Как Казань приняла чемпионат мира по футболу 2018

Больше всего Казань полюбилась фанатам из Южной Америки. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сейчас все взоры футбольных болельщиков направлены на просмотр матчей Чемпионата Европы 2020. Да, турнир сильнейших сборных континента должен был состояться в минувшем году, но вмешалась пандемия коронавируса. Турнир перенесли на лето 2021 года.

Из-за ограничений во многих странах праздник футбола не ощущается и болельщики с теплотой вспоминают Чемпионат мира 2018 года, который, как известно, принимала Россия. Стартовал он, аккурат ровно три года назад. Одним из городов, где прошли матчи турнира, стала Казань. «Комсомольская Правда-Казань» вспоминают самые яркие моменты мундиаля.

Никаких конфликтов среди фанатов - только дружеские сэлфи. Фото: Алина НИЗАМОВА

Столица Татарстана прекрасно справилась с проведением главного спортивного события четырехлетия и оставила о себе прекрасные воспоминания у туристов Этого события Казань ждала долгие годы. Принимать Универсиаду, Кубок Конфедераций и другие события мирового масштаба - это одно, но чемпионат мира по футболу - отдельная история. По значимости турнира с мундиалем может сравниться только Олимпиада. Так что Казань уже вписала свое имя в историю.

Масштабное преображение

Подготовка к чемпионату мира велась кропотливая. Впрочем, один существенный плюс перед некоторыми другими городами, принимавшими мундиаль, у Казани был. Стадион для турнира строить не пришлось. «Казань Арена», ныне переименованная в «Ак Барс Арену», радует любителей футбола вот уже порядка восьми лет.

Казанские болельщики отдельно следили за иранцем Азмуном, во время ЧМ 2018 он был игроком "Рубина". Фото: Алина НИЗАМОВА

Подготовка к ЧМ-2018 оставила Казани богатое наследие. Это и новый променад на улице Декабристов, инфраструктура у Центра семьи «Казан», которая теперь позволит проводить там все крупные мероприятия, новая дорога на улице Бондаренко. К мундиалю отремонтировали 39 участков дорог, 83 городских улицы, 14 тротуаров, а также открыли набережную озера Кабан.

37 тысяч с человека

В итоге за время мундиаля Казань посетили 300 тысяч туристов из 36 стран мира. Они потратили в столице Татарстана 11,5 миллиарда рублей.

В среднем в Татарстане один иностранный турист оставлял 37 тысяч рублей.

Немецкие болельщицы радовались только до начала матча с Кореей. Фото: Алина НИЗАМОВА

- Это только расходы на проживание, питание и покупки. Мы не брали транспортные расходы и стоимость билета на игру. То есть по факту туристы потратили гораздо больше, - отметил глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

Туристы ехали целыми семьями

Отели и хостелы в этот период были загружены на 81%, а в дни проведения матчей - на 91,5%. Самыми пиковыми днями стали 30 июня и 6 июля - игры 1/8 и 1/4 финала мундиаля. Тогда гостиницы были заняты почти на 100%.

Стоимость размещения также стала больше - в среднем на 60% по сравнению с обычным туристическим сезоном. По данным Госкомитета по туризму Татарстана, 34% туристов приезжали в Казань на поезде, 39% прилетели на самолете, около 15% прибыли в город на личном транспорте, 7% - на автобусах.

Треть туристов - 30% жили в гостиницах, столько же в хостелах. 20% снимали квартиры, а около 15% - у друзей и родственников.

- Парами приезжали около 30% туристов, еще около 30% - с друзьями, около 27% - с семьей и родственниками и лишь 12,5% приезжали в одиночку. В основном болельщики приезжали без детей. 23% из приехавших в Казань семей были тут с детьми, 44% - без детей, а у 33% семей пока нет детей, - озвучил статистику Иванов.

Болельщицы из Польши свели с ума немало казанских мужчин. Фото: Fifa.com

Английский болельщик захотел остаться жить в Казани

При этом в Казани приезжих ждал весьма радушный прием. Порой иностранцам так нравилось в Татарстане, что они и уезжать никуда не хотели. Так, в Казани побывал болельщик из Англии Джастин Уоллей. Ему настолько понравилось в столице Татарстана, что он решил не уезжать и постараться остаться и найти работу в сфере туризма. Свое пожелание Уоллей разместил на своей странице в Твиттере. В итоге просьбу заметили. Его позвали встретиться с председателем Госкомитета республики Сергеем Ивановым.

В итоге Уоллею предложили стать почетным послом Татарстана. Англичанину многое понравилось в Казани. Особенно он похвалил местный фастфуд. Он даже предложил открыть заведения с эчпочмаками и перемячами на территории Великобритании.

Фото: страница Уоллея в "Твиттере".

Также Уоллей похвалил местные пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно.

Казанцы помогли болельщику-инвалиду

Явно понравилось в Казани болельщику из Колумбии Хулио Пико. Во время поездки по России переслало работать инвалидное кресло. У автоматизированной коляски вышла из строя батарея. А значит, продолжать поездку по местам игр своей сборной он уже не мог.

Через свою страницу в Фейсбуке болельщик обратился к казанцам, чтобы они помогли найти ему нужную деталь. Отыскать зарядную панель оказалось не просто, ведь в Россию такие коляски не завозятся. Помочь Хулио Пико смогли в фонде «Добрая Казань» и «День добрых дел». Там ему нашли новое подходящее кресло взамен неисправного. Мужчина поблагодарил казанцев за гостеприимность и отзывчивость.

Казань посетили туристы из 36 стран мира. Фото: Алина НИЗАМОВА

Русские девушки расцеловали корейского журналиста

На чемпионат мира в Россию приехали не только рядовые туристы, освещать мундиаль прибыли журналисты со всех точек земного шара. В Казани сотрудникам иностранных СМИ приготовили радушный прием.

Особенно полюбились телевизионщики. В частности, повезло журналисту из Южной Кореи Кваль Йель Квону. Он вышел в прямой эфир канала MBN и рассказывал о событиях дня. В этот момент к нему поочередно подошли две девушки, укутанные в российские флаги, и поцеловали его. Не в губы конечно, а в щеку. Так, первый поцелуй молодой кореец будто и не заметил. А вот после второго рассмеялся.

I love you для колумбийцев

Меж тем некоторые туристы успевали в Казани не только осматривать достопримечательности, но и спасать людей. Так, группа болельщиков из Колумбии отдыхали на Кремлевской набережной в одном из кафе. В один из моментов из-за соседнего с иностранными гостями столика встал явно нетрезвый мужчина, начал раздеваться, а после перелез через металлические ограждения и прыгнул в протекающую там реку Казанку.

Болельщики из Колумбии успевали не только смотреть футбол, но и спасать людей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики из Колумбии сначала подумали, что это какая-то странная шутка от местных жителей. Но спустя некоторое время мужчина начал тонуть. Иностранцы были ближе всех, потому и кинулись к нему на помощь.

Тонущего вытащили из воды. Спасенный, едва переведя дух, от избытка чувств начал признаваться болельщикам на английском в любви. «I love you», - то и дело повторял он, видимо, не зная, как еще поблагодарить иностранных гостей.

Казанцы увидели исторический пенальти и вылет чемпионов мира

Конечно же, главным местом, которое посещали приезжие фанаты, был стадион «Казань Арена». Столица Татарстана приняла шесть матчей мундиаля. Три из них собрали на трибунах аншлаг, а все матчи посетили примерно 250 тысяч человек.

Болельщики стали свидетелями исторических событий. Так, в первом же матче между сборными Франции и Австралии впервые в истории арбитр назначил пенальти после видеоповтора. Благодаря одиннадцатиметровому французы смогли выиграть 2:1.

Первый гол в истории ЧМ 2018 в Казани забил Антуан Гризманн. Фото: Алина НИЗАМОВА

Также на групповом этапе казанцы и гости города стали свидетелями тяжелейшей победы Испании над Ираном 1:0, разгрома поляков колумбийцами - 3:0 и сенсационного поражения Германии от Южной Кореи, в результате чего чемпионы мира 2014 года отправились домой.

Поражение Германии от Южной Кореи стало едва ли не главной сенсацией мундиаля. Фото: Алина НИЗАМОВА

Лучший гол мундиаля забили в Казани

В 1/8 финала на «Казань Арене» настоящий триллер выдали сборные Франции и Аргентины. Европейцы открыли счет, но аргентинцы не только успели сравнять счет, но и выйти вперед. Правда, гол-красавец француза Павара, который потом признают лучшим на ЧМ, и дубль юного таланта Мбаппе перевернули все с ног на голову. Франция выиграла 4:3, сделав серьезный шаг к итоговой победе на чемпионате мира.

Лео Месси в Казани не впечатлил, как и вся сборная Аргентины. Фото: Алина НИЗАМОВА

В заключительном матче мундиаля в Казани в четвертьфинале турнира сошлись сборные Бельгии и Бразилии. Пусть фаворитами считали пентакампионов, но в полуфинал вышла Бельгия, выиграв 2:1.

Таким образом, казанцы смогли увидеть игру сильнейших футболистов мира - Лионеля Месси, Антуана Гризманна, Неймара, Ромелу Лукаку, Месута Озила, Андреса Иньесту, Хамеса Родригеса, Роберта Левандовски и многих других звезд, игру которых раньше могли наблюдать только по телевизору. Всего на «Казань Арене» забили 19 голов.

Бельгия обыграла Бразилию на глазах переполненной "Казань Арены". Фото: Алина НИЗАМОВА

Столица футбольных граффити

Власти Казани старались сделать все, чтобы футболистам комфортно жилось в Казани. Так, одной из визитных карточек стали огромные граффити игроков, нарисованные прямо на стенах домов.

Первой ласточкой стал португалец Криштиану Роналду, которого нарисовали еще в 2017 году, когда тот приезжал играть на Кубок Конфедераций. Впрочем, не смогли обойти стороной в Казани и визит таких звезд, как Лео Месси и Неймар.

Портреты Месси и Роналду расположились на соседних домах. Фото: Алина НИЗАМОВА

Традиция граффити, конечно, хорошая, вот только, как выяснилось, несчастливая. Стоит казанским художникам нарисовать игрока какой-либо сборной, как она вылетает с турнира. В прошлом году Португалия с Роналду проиграла на Кубке Конфедераций, а на чемпионате мира свои матчи в Казани проиграли Аргентина с Месси и Бразилия с Неймаром.

В Казани эту «фишку» поняли и попытались помочь сборной России. В день четвертьфинального матча хозяев мундиаля с хорватами в столице Татарстана начали рисовать портрет капитана хорватов Модрича.

- К сожалению, после граффити с Роналду не повезло сборной Португалии, после Месси проиграла сборная Аргентины. Не повезло и сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому мы сегодня, желая победы России, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Луку Модрича. Надеемся, эта добрая традиция продолжится и наша сборная обязательно победит, - заявил тогда мэр Казани Ильсур Метшин.

Завершить граффити рассчитывали за один день. Но так и не успели. Итог матча Россия - Хорватия всем известен. Хозяева турнира уступили в серии пенальти и пропустили Хорватию в полуфинал.

Звезда сборной Бразилии мог обзавестись землей в Казани

Кстати, Неймару в Казани были готовы подарить не только шестиметровый портрет, но и самый настоящий земельный участок. Для этого Неймару надо было всего-то сделать хет-трик в четвертьфинальном матче с Бельгией.

Бельгийцы своей игрой влюбили в себя Казань. Фото: Алина НИЗАМОВА

- Если забьет три гола, то найдем возможность подарить Неймару земельный участок. Думаю, что людям будет приятно жить по соседству с Неймаром, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Впрочем, Неймар в том матче не забил. В итоге он потерял возможность бесплатно обзавестись землей в Казани, а жители столицы Татарстана теперь не смогут похвастаться, что живут по соседству со звездой футбола.

Неймар так и не получил земельный участок в Казани. Фото: Алина НИЗАМОВА

130 тысяч литров пива и 80 тонн еды

Помимо «Казань Арены» большой популярностью у гостей Казани пользовался фанфест на площадке у «Чаши». Самая большая загрузка была во время матча Россия - Хорватия - 7 июля площадку посетило порядка 31 тысячи человек.

В фан-зоне можно было купить еду и напитки в 67 кассах. Самыми популярными блюдами стали хот-дог, картофель фри и тортилья томатная с курицей и сыром. Также гости фанфеста съели около 70 - 80 тонн еды.

По данным аккредитованных кафе VisitTatarstan, в Казани за весь период ЧМ-2018 болельщики выпили 131 890 литров пива. Пиво же и стало самым популярным напитком, а среди блюд выделились бургеры и стейки.

В ресторанах татарской кухни продавалось от 70 до 100 треугольников в день. Самыми частыми посетителями заведений Казани стали болельщики из Колумбии, Аргентины, Австралии и Ирана.

Средний чек иностранца составлял 2 тысячи рублей, а русского болельщика - полторы тысячи рублей.

Бразильские болельщицы пленяли красотой, но своей сборной не помогли. Фото: Fifa.com

Ездили в Свияжск и Болгар

Иностранные фанаты во время ЧМ-2018 в Казани посещали не только матчи, но и экскурсии. Самой посещаемой достопримечательностью Казани в период чемпионата стал ансамбль Казанского Кремля. Там побывали 297 тысяч человек.

Больше всего за время мундиаля за экскурсиями приходили фанаты из Колумбии, Германии и Ирана. Также были туристы из Японии, Бразилии, Южной Кореи, Великобритании, Испании, Австралии, Франции, Израиля, Польши и Бельгии.

Помимо туров по Казани, с 14 июня по 8 июля самым большим спросом пользовались поездки в Свияжск и Болгар. Всего экскурсионный центр и информационные шатры посетили около 35 тысяч человек. К слову, шатры, расположенные в центре города, свою работу еще не завершили. Они будут консультировать туристов до конца лета.

Новый транспорт и рекорды аэропорта

Большая нагрузка пришлась и на общественный транспорт. За время мундиаля перевезли около 225 тысяч пассажиров с билетами на матч. Также для удобства болельщиков курсировали 48 бесплатных шаттлов.

6 игровых дней в Казани пролетели, как одно мгновение. Фото: Алина НИЗАМОВА

Всего во время проведения матчей общественный транспорт Казани перевез 21,8 миллиона пассажиров. После окончания каждого матча для вывоза зрителей пускали 400 автобусов, 20 трехсекционных трамваев и 10 троллейбусов.

Также к ЧМ-2018 в Казани обновился и подвижной состав: появилось 350 автобусов, 35 трамваев и 85 троллейбусов. Аэропорт Казани с 8 июня по 8 июля перевез 415 846 пассажиров, что на 36,3% превышает аналогичный период 2017 года. Основной пассажиропоток пришелся на московское направление - 168 381 пассажир.