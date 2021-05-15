Президент Татарстана потребовал жестко пресекать попытки героизации организатора стрельбы в школе Казани

"Любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей": сказал Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 15 мая, президенту Татарстана Рустаму Минниханову на совещании с правоохранительными органами республики сообщили о растущем количестве публикаций в интернете, которые не только романтизируют организатора стрельбы школы в Казани Ильназа Галявиева, но и побуждают других совершить нечто ужасное. На что глава регионе потребовал жестко пресекать попытки героизации виновного в гибели детей.

- Любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, - сказал Рустам Минниханов.

Отметим, после трагедии 11 мая во всех школах Татарстана с участием полиции прошли проверки. В учебных заведениях усилены меры безопасности.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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