Мимо детской площадки и под множеством камер: Каким маршрутом Ильназ Галявиев шел убивать в казанскую школу № 175

Детская площадка находится аккурат между домом и школой. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Дом №10 по улице Туганлык расположен в густонаселенном районе, ближайшие оживленные трассы находятся метрах в пятистах по разным направлениям. Подъезды в доме расположены необычным образом, выходят не во двор, как в большинстве строений, а на дорогу.

Сейчас в доме уже ничего не напоминает о трагедии. Нет оцепления, вход в подъезды доступен.

Дверь в подъезд больше не охраняет полиция. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вот только некоторые жильцы перестраховываются, не открывают дверь по звонку домофона, а по-старинке, спускаются вниз и открывают вручную.

Третий подъезд, где и проживал Ильназ Галявиев, находится на самом углу. Двор со скамейками и детская площадка находятся с другой стороны, так что никто там не мог видеть, как 19-летний парень выходил из дома.

По прямой до школы можно дойти за 3-4 минуты. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Путь от дома до школы быстрым шагом – примерно 3-4 минуты. Это если по прямой. Вернее, буквой «Г». На пути следования от дома к школе всего один поворот. Мы попробовали проследить маршрут следования Ильназа Галявиева. Выйдя из подъезда он перешел через дорогу и прошел напротив детского сада «Тургай», который находится в соседнем с домом №10 здании.

Детский сад расположен прямо рядом с домом. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жилые дома в районе в большинстве своем однотипные – панельки от 6 до 9 этажей в высоту. Выстроены близко друг к другу. Стоят так, что из-за них не видно ни одной из самых оживленных трасс Казани, Мамадышского тракта (прямой выезд на трассу М7), ни крупных магазинов, а их в округе довольно много, ни любимого места местной молодежи – знаменитой бургерной американского бренда. На пути от дома, где жил Галявиев, до школы всего пять домов. Камеры на домах хоть и есть, но смотрят зачастую в другие стороны. Всего насчитал 5 камер, на дорогу смотрели лишь две.

Территория не столь многолюдная. В разгар дня можно встретить маму с коляской или людей с собаками, но около 9 утра, когда Галявиев шел по улице с ружьем на перевес, людей, скорее всего, было меньше. Плюс, первый рабочий день после длинных выходных. Все думали о своем, могли и не обратить внимания.

Камер по маршруту не так много и не все смотрят на дорогу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На полпути к школе – детская площадка. Рядом – камера, то, что Галявиев точно там проходил доказывают видеозаписи. Впрочем, и там его могли не видеть, от детской площадки его могли закрыть мусорные контейнеры, а затем он уже шел вдоль забора школы, от взоров людей и камер видеонаблюдения его скрывали деревья.

Территория, где расположен вход в школу, уже более оживленная. Сейчас туда не пройти, дороги все еще перекрыты, а так, на участке двухполосное движение, довольно много машин, рядом находится подъезд к самой загруженной дороге Казани – проспекту Победы. Там зачастую дежурят наряды ГИБДД, но были ли автоинспекторы в то злополучное утро сказать сложно. Здесь же супермаркеты известных брендов, небольшие магазины и сразу несколько домов, окна которых выходят как раз на школу. До входа в школу вдоль проезжей части он шел не меньше минуты. Минимум дважды попал в объективы уличных камер, но для людей, опять же, был будто невидимкой.

Разбитые окна напоминают о трагедии. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сейчас меры усилены, подойти к школе почти не возможно, документы полицейские и росгвардейцы проверяли почти через каждые сто метров. Хотя последствия трагедии видны невооруженным взглядом. Видны выбитые окна, осколки стекол. Люди продолжают нести к школе цветы и игрушки, также устанавливают о многом говорящие плакаты и таблички.

Игрушки и цветы несут к зданию школы, где погибли 9 человек. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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