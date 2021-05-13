Во время расстрела детей в школе Казани Ильназ Галявиев был трезв

Молодому человеку также предстоит пройти и психолого-психиатрическую экспертизу. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

По делу о массовом расстреле детей в школе Казани назначено более 30 судебных экспертиз. К этому моменту стали известны результаты анализов крови, взятых у Ильназа Галявиева сразу после задержания. Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, в организме у молодого человека не было найдено следов наркотиков и алкоголя. То есть в момент нападения на школу он был трезв.

Также стало известно, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву проводит директор центра им. В.П. Сербского в Москве Зураб Кекелидзе.

Отметим, что арестованного за стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева могут отправить на комплексное обследование именно в столицу и именно в институт им. В.П. Сербского. Дело в том, что Следственный комитет России сомневается в адекватности молодого человека.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.