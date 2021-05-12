«Он ни с кем не общался и всегда ходил один»: Соседи рассказали, как Ильназ Галявиев вел себя перед нападением на школу

У Галявиева не было друзей, он всегда стремился быть один, даже в школе. Фото: СОЦСЕТИ

В доме № 10 по улице Туганлык уже ничего не напоминает о трагедии 11 мая. Полицейских нет, люди вернулись в свои квартиры и пытаются не вспоминать о произошедшем. Пробраться к квартире №77, где и жил Галявиев не удалось - тамбур на две квартиры, соседей дома не оказалось.

Жильцы дома, в целом, проявляли осторожность. Попасть в дом удалось только благодаря людям, выходившим из подъезда. Попытки пообщаться с соседями через домофон ни к чему не привели.

- А что вы к нам звоните, вот им и звоните, в 77-ю, - заявила хозяйка одной из квартир в том самом третьем подъезде.

Впрочем, нашлись и те, кто поговорить согласился. Пусть и через дверь. Одна из соседок Галявиева рассказывает, что живет в этом доме долгое время, однако никогда не была знакома близко с семьей Ильназа: «У нас как-то было не принято общаться близко с соседями. Так сложилось, вот так жили», но женщина была наслышана об отце Галявиева:

подъезд дома, в котором жил Ильназ Галявиев. По словам соседей, семья Галявиевых была благополучной и обеспеченной Фото: Инзиля ШАКИРОВА

- Папа водил детей за руки, они всегда здоровались с соседями, когда проходили мимо, и были отличной семьей.

По словам женщины, последние месяцы Ильназ жил один — родители недавно купили квартиру побольше, а сына оставили одного. Возможно, квартира была подарена на совершеннолетие молодого человека.

Ещё одна из жительниц дома также признается, что никогда не замечала за соседями громких конфликтов и скандалов: «Обычно просто здоровались, как соседи и все. Близко никогда их не знала», — рассказывает женщина. Но теперь почти весь дом находится в страхе и переживает за собственную жизнь:

- Очень страшно сейчас находится в квартире, прямо мороз по коже. Даже в магазин и то очень страшно выходить. Во время стрельбы я была на работе, когда возвращалась, задалась только одним вопросом: «Как мы его раньше не заметили?» Почему и как упустили - не ясно. Очень страшно, это большое горе для нас всех, - рассказывает пенсионерка.

Удалось пообщаться и с теми, кто не просто знал Галявиева, но и учился вместе с ним. Александра училась в 175 гимназии, не в одном классе, Ильназ старше девушки. Как в школьные годы, так и в последнее время, он мало с кем общался. Видели его в компании разве что его родителей.

Поведение Ильназа со школы мало поменялось, считает его соседка. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

- Он вообще ни с кем не общался. Даже в школе, когда учился, он всегда один был. Мы в одной школе учились, но он старше был. Друзей рядом с ним я не замечала. Из дома выходил, если только с родителями, одного его я не видела, - рассказала девушка.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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