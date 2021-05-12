Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на вечер 12 мая 2021 года

Расстрелявшего детей в школе Казани арестовали на два месяца. Фото: Алексей ПОПОВИЧ

С момента трагедии в школе №175 в Казани прошло более суток. «Комсомолка» сообщает последние новости на вечер 12 мая 2021 года. Напомним, стрельба и взрыв в школе произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Он сам сдался прибывшим силовикам.

БОЛЕЗНЬ МОЗГА

Следственный комитет России сообщил, что у задержанного Ильназа Галявиева обнаружили заболевание головного мозга. Еще в прошлом году он обращался к врачам за помощью из-за сильной боли.

- С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - отметили в Следственном комитете России.

При этом молодой человек на учетах у психиатра и нарколога не состоял. Тем не менее он все равно пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Из-за болезни Ильназа следователи сомневаются в его адекватности. Фото: СОЦСЕТИ

АРЕСТ

Последние новости на вечер 12 мая 2021 года - Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Пока идет следствие, он пробудет в камере СИЗО до 11 июля.

Ильназ спокойно признал свою вину и согласился на арест. Было установлено, что он произвел в школе 17 выстрелов, а самодельную бомбу взорвал около кабинета английского языка.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство» часть 2. За стрельбу и взрыв в школе №175 ему грозит пожизненное заключение.

Ильназ спокойно признал свою вину и согласился со своим арестом. Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани

При этом в здании суда зампрокурора Татарстана Алексей Заика заявил, что это уголовное дело при наличии оснований, может быть переквалифицировано под другую статью - «Терроризм».

ХОТЕЛ ЕЩЕ И ПОДЖЕЧЬ СВОЮ КВАРТИРУ

Еще один интересный поворот - перед расстрелом в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру. Оказалось, что он жил отдельно от своих родителей. Те купили еще одну квартиру, но парень не захотел переезжать из старого жилья на улице Туганлык. Утром 11 мая 2021 года перед выходом из дома Ильназ Галявиев прихватил ружье, облил дверь в квартире селитрой и поджег ее.

К счастью, пожара так и не случилось. Парень переду уходом закрыл окна и двери – огню просто не хватило кислорода, чтобы распространится дальше.

Во время обыска из-за информации о наличии взрывчатых веществ пришлось эвакуировать и оцепит целый дом Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Оно и к лучшему. Ведь во время обыска в квартире Ильназа были найдены и изъяты несколько упаковок селитры, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм и гвозди. То есть практически все компоненты для создания взрывного устройства.

ПОХОРОНЫ

И действительно последние новости на вечер 12 мая 2021 года – это похороны жертв стрельбы в школе №175 в Казани. Погибли семь учеников восьмого класса и две женщины педагога.

Трое из детей - Амир Шайхутдинов, Ильзия Нигматуллина и Дамир Гайнутдинов, всегда были дружны, жили неподалеку. Похоронить их решили так же вместе - их могилы стоят рядом.

Похороны Амира Зарипова прошли в его родной деревне - Большие Ковали Высокогорского района Татарстана. Его мама работает учителем татарского языка и литературы в школе №175. Во время стрельбы женщина успела вывести свой класс и спасти детей.

В деревне Старый Арыш Рыбно-Слободского района похоронили Алису Гарифуллину. Она была единственным ребенком в семье. Носилки с погибшей несли юнармейцы.

Погибшая 26-летняя учительница английского Эльвира Игнатьева при жизни подавала большие надежды, к примеру, в 2018 году становилась призером конкурса «Учитель года».

55-летнюю учительницу начальных классов Венеру Айзатову похоронили в Казани на Мусульманском кладбище.

Еще двоих погибших школьников похоронили на кладбищах Казани. Отметим, что сегодня их родителям и родителям уже сегодня правительство Татарстана должно было выплатить обещанные компенсации – от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

САМОЛЕТОМ МЧС В МОСКВУ

Мало того, что число пострадавших возросло с 20 до 23 трех человек – последние трое обратились за медпомощью позже, так еще восьмерых раненных (пять детей и трех взрослых) доставили в больницы Москвы на самолете МЧС.

Воздушное судно оборудовано специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На протяжении полета пациентов сопровождали медики и психологи.

В ЭТОЙ ШКОЛЕ УЧИТЬСЯ НИКТО НЕ БУДЕТ

После стрельбы и взрыва школе №175 требуется ремонт. На его время там никто учиться не будет. Учащихся с 9 по 11 классы распределят между школами №171 и №174. Тех, кто помладше, переведут на дистанционное обучение.

Ремонт в школе обещали провести в кратчайшие сроки. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Что касается самого ремонта, то его должны провести в кратчайшие сроки. Такое поручение власти республики дали Минстрою Татарстана.