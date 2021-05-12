Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на 12 мая 2021 года

Люди несли цветы и игрушки к школе до глубокой ночи. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Утро 11 мая не предвещало ничего плохого. Ученики школы №175 пришли на первый после длинных майских праздников урок. Никто и представить не мог, что для семерых учеников этот урок станет последним в жизни.

Ранним утром в школу №175 ворвался 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем наперевес. Выстрелив в охранника он направился к кабинетам и искал хоть один открытый класс. Не повезло ученикам 8"А". Их кабинет был открыт.

В результате стрельбы погибли 9 человек, 20 человек находятся в больницах. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

ПОТЕРЯЛ ДРУЗЕЙ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Итог стрельбы в школе №175 в Казани - 9 убитых, в том числе 7 детей, 20 пострадавших, в том числе 18 школьников, 6 из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии крайней степени тяжести.

Друзья погибших не могли поверить в случившееся. Для Айдара Хакимова (имя изменено) стрельба в школе №175 в Казани стала настоящим шоком. 11 мая он отмечал день рождения. В этот день он потерял семерых друзей.

– Амир был очень добрым и веселым человеком; Алиса – одна из самых общительных в нашем классе, она дружила, наверное, даже со всеми в школе. С Дамиром я часто сидел за одной партой и очень любил с ним разговаривать, у нас было много общих интересов. Амир В., как мне сказали, больше всех попал под обстрел, он всегда был смелым. Зульфия была тихоней, у нее был свой круг общения в классе. Амир З. тоже всегда хорошо со мной общался, был добрым, хорошим и спокойным мальчиком, хотел стать хирургом в будущем. Ильзия – тоже тихоня в классе. Я очень хорошо с ними со всеми общался, и, к сожалению, они погибли в мой день рождения, рассказал в беседе с корреспондентом "КП-Казань" Айдар.

Когда началась стрельба не успел закончиться и первый урок. Фото: Евгения БУБЛИК

ЛЮДИ НЕСЛИ ЦВЕТЫ ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ

Для всех жителей Казани стрельба в школе № 175 стала настоящей болью. Люди, стараясь хоть чем-то помочь пострадавшим, массово пошли сдавать кровь. К стенам гимназии несли цветы, свечи и игрушки. Люди продолжали идти к школе и глубокой ночью.

- Славная девочка, единственный ребенок была у матери, - вспоминает Алису Г. мама ее одноклассницы. - Училась хорошо, была отзывчивой и очень доброй. Полкласса у нее домашнее задание спрашивали. Помните, как сами в школе учились? То не услышал, это не записал. Приходилось звонить Алисе, она всегда выручала.

К стихийному мемориалу пришли тысячи казанцев. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

НАЗВАЛ СЕБЯ "БОГОМ" И ЗАЯВИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ МАТЕРИ

Виновный в гибели семерых детей и двух взрослых при стрельбе в школе №175 был допрошен правоохранителями. Для этого 19-летнего Ильназа Галявиева даже пришлось держать связанным, так как парень был явно не в себе. Он считает себя богом.

- Осознал, что я бог месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть. Я сказал об этом матери. Не приписывай мне свои психологические и экстрасенсорные фигни, - кричал Ильназ.

После он и вовсе заявил, что у него нет матери. Родившую его женщину он просто называет по имени и вообще отказался от родителей. Также Ильназ требует, чтобы ему не приписывали мотивы других организаторов расстрелов в школах.

На допросе задержанный вел себя расковано. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, как узнала «Комсомолка» от соседей парня. Он жил в квартире вместе со своей матерю и несовершеннолетним братом. Отца парня никто не видел. После произошедшего женщину и брата Ильназа забрали в полицию. А дом, где они живут, эвакуировали из-за того, что задержанный стрелок заявил о спрятанной там бомбе. Информация не подтвердилась. Бомбы в квартире не было. Тем не менее, далеко не все жильцы дома согласились вернуться в квартиры. Многие до сих пор боятся за свои жизни.