Число пострадавшие при стрельбе в школе №175 в Казани возросло до 23 человек

Ранее официально сообщалось, что в больницах находится 18 детей и двое взрослых. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 12 мая, во время пресс-конференции замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что сейчас в больницах находится 23 пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани. При этом, по его словам, лишь трое из них – это взрослые. Из 20 детей шесть находится в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом.

Сейчас решается вопрос понадобиться ли транспортировать раненых в Москву. Как отметил Жаворонков, тут главное правильно оценить текущее состояние пострадавшего.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Бывший ученик - 19-летний Ильназ Галявиев, зашел туда с ружьем. Спасаясь, дети выпрыгивали из окон или прятались в закрытых классах под партами. В результате устроенного Ильназом расстрела погибли две учительницы и семеро учеников восьмого класса.