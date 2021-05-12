После стрельбы и взрыва в школе №175 в Казани временно учиться никто не будет

ЧП произошло утром 11 мая 2021 года. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Стала известна дальнейшая судьба учеников школы №175 в Казани после устроенной там стрельбы и взрыва. Так, на время ремонта учиться в этом здании никто не будет.

Старшеклассников распределят по другим школам, а те, кто помладше, уйдут на дистанционное обучение. Об этом во время пресс-конференции сообщила зам премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. По ее словам, учащиеся с 9 по 11 классы отправятся учиться в школы №171 и №174.

Что же касается ремонта пострадавшего учреждения, то его должны провести в кратчайшие сроки. Такое поручение власти республики дали Минстрою Татарстана.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая. Погибли девять человек, еще 23, в том числе 20 детей, оказались в больницах. Организатор стрельбы сам сдался полиции. Им оказался бывший ученик этой школы - 19-летний Ильназ Галявиев.