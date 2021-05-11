Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей, которые пострадали при стрельбе в школе №175 в Казани

Министр лично посетил палаты с ранеными. Фото: Евгения БУБЛИК

Прибывший в Казань глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил детей, которые пострадали при стрельбе в школе №175 в Казани. Напомним, по официальным данным, в результате ЧП погибли девять человек – семь школьников и две женщины-педагога. Стрелок схвачен.

- В больнице находятся 18 пациентов. Шестеро из них в тяжелом состоянии, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые огнестрельные ранения, остальные получили травмы от осколков стекла и эвакуации из здания, - выйдя из больницы сообщил журналистам министр.

Напомним, стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая 2021 года. Дети, спасаясь, выпрыгивали из окон. Пришедший туда 19-летний Ильназ Галявиев расстреливал из ружья всех, кого видел. Многие школьники успели закрыться в классах вместе с учителями. Прогремел взрыв. Вскоре Ильназ вышел на крыльцо учебного заведения и сдался проавоохранителям.

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