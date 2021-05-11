Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани получат выплаты

Стрельба в школе произошла утром 11 мая 2021 года. Фото: Евгения БУБЛИК

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова правительство республики начало готовить выплаты семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе №175 в Казани. Напомним, по официальным данным, из детей погибли четыре мальчика и три девочки. Еще 18 школьников и трое взрослых попали в больницу.

- Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Они погибли здесь, на третьем этаже. Мы очень сожалеем, что так получилось, - сказал после посещения школы №175 Рустам Минниханов.

Напомним, 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Также в этот день во всех школах Казани отменили уроки. В них пройдут тщательные проверки на предмет безопасности.