Трагедия произошла во время уроков первой смены. Фото: Евгения БУБЛИК

«Комсомолка» публикует список погибших при стрельбе в школе №175 города Казани. По, данным издания Life, погибли 10 человек:

- Игнатьева Эльвира (26 лет), учительница английского языка;

- Айзатова Венера (55 лет), учительница начальных классов;

- Шайхутдинов А. (14 лет);

- Гарифуллина А. (15 лет);

- Гайнутдинов Д. (14 лет);

- Волков А. (15 лет);

- Галимзянова З. (15 лет);

- Зарипов А. (14 лет);

- Нагимуллина И. (14 лет);

- Хайруллин А. (14 лет).

В связи с произошедшим в управлении образования Казани организовали «горячую линию»: 8 (843) 292-44-03, 8 (843) 292-37-04.

Напомним, 11 мая в свою бывшую школу №175 на улице Файзи заявился 19-летний Ильназ Галявиев. Он принес с собой дробовик. Путь в здание ему попытался преградить 62-летний вахтер. Мужчина был серьезно ранен. Ильназ шел по коридорам и дергал ручки учебных кабинетов. Но услышав выстрелы, учителя закрылись в них вместе с детьми. Они начали выпрыгивать из окон. На своем пути Ильназ встретил двух учительниц. Одну из них убил на месте, а другую смертельно ранил. Спустя время стрелок вышел на крыльцо школы и сдался прибывшим правоохранителям. Вахтер успел их вызвать, нажав на тревожную кнопку.

В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — это дети. Также в больнице сейчас находится 18 раненных школьников и двое взрослых. Около школы, тем временем, появился стихийный мемориал. Люди несут цветы.

Около школы появился стихийный мемориал. Фото: Евгения БУБЛИК

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не смогла пройти мимо этого горя»: жители Казани массово сдают кровь для раненых при стрельбе в школе

Люди узнав, что в больнице с различными ранениями оказались 18 детей, решили им помочь, как доноры (подробности)