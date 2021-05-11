Люди рыдают и несут цветы: стихийный мемориал появился у гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба

Горожане несут к школе цветы. Фото: Евгения БУБЛИК

Как только рядом со школой №175 в Казани частично сняли полицейское оцепление, там появился стихийный мемориал. Люди все еще продолжают нести цветы. Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу и устроил там стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. В результате чего погибли семь детей – учащиеся восьмого класса, а также одна учительница. Пытавшиеся его остановить на вахте мужчина и женщина, которая позже скончалась, были ранены. Также пострадали еще один взрослый и 18 детей. Все они сейчас находятся в больнице. Самого стрелка задержали.

Правительство Татарстана выплатит семьям погибших по одному миллиону рублей, также 400 тысяч тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, и по 200 тысяч рублей тем, кто получил ранения - легкой степени. 12 мая в республике объявлено днем траура. Во время него школы Казани работать не будут. Там пройдет тщательная проверка на предмет безопасности. «Комсомолка» выражает свои соболезнования родным погибших в этой страшной трагедии.

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