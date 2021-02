Подарки для Бузовой и "пытки"иностранцев российской эстрадой: Уроки интернет-пиара от татарстанских спортклубов

Бузова так и не стала спонсором татарстанского клуба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавняя история с приглашением в футбольный КАМАЗ чемпиона мира по версии UFC Хабиба Нурмагомедова наделала немало шума. Хоть знаменитый боец пока и не решил сделать шаг для смены вида спорта, зато набережночелнинский клуб получил немало внимания со стороны прессы.

Впрочем, это не единственный случай, когда КАМАЗ, да и в целом татарстанские клубы взрывают интернет своими заявлениями или акциями. "Комсомолка" решила вспомнить самые известные истории, когда о татарстанских клубах говорила вся Россия, а порой и весь мир.

БЫЛ ГОТОВ ПОДАРИТЬ ЕЙ ГРУЗОВИК

Самая громкая и медийная история произошла два года назад. Тогда не хватающий звезд с неба набережночелнинский КАМАЗ, который тогда, собственно, как и сейчас, играет всего лишь в третьей по силе футбольной лиге страны вышел с неожиданным предложением к Ольге Бузовой. Певице и ведущей "Дома 2" предложили стать спонсором клуба.

КАМАЗ несколько раз предлагал ей вложиться в команду. Правда, ответа так и не дождался. Не помогло ни предложение в подарок грузовика марки "КАМАЗ", ни приглашение в команду игроков со знанием песен Бузовой, ни изгнание из команды футболиста по фамилии Тарасов. В итоге футбольный клуб решил сыграть на опережение и заявил, что больше не заинтересован в Бузовой, как в спонсоре. Пусть денег от звезды шоу-бизнеса КАМАЗ и не дождался, но хайпанул хорошо.

Подобные мемы заполонили соцсети. Фото: СОЦСЕТИ

"ПЫТКИ" КЛИПАМИ КИРКОРОВА, КРИДА И "ЛЕНИНГРАДА"

Занимательный эксперимент придумали в казанском "Зените". Они решили погрузить легионеров команды Эрвина Нгапета и Мэтью Андерсона в мир российского шоу-бизнеса, дав посмотреть несколько российских музыкальных клипов. Судя по комментариям и выражениям лиц волейболистов во время прослушки композиций, они пребывали в шоке, а просмотр некоторых клипов стал для них настоящей пыткой.

Так, начало клипа нейромонаха Феофана "Притоптать" ввело спортсменов в ступор. Они даже попросили быстрее переключить композицию. Не пришелся по душе иностранцам и клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица". Посмотрев его несколько секунд, Нгапет красноречиво сказал: "Следующая".

Следом волейболистам поставили клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин". Здесь игроки нашли положительные моменты, но лишь на мгновение.

- Готов поспорить, что если бы я был в ночном клубе, мне бы понравился этот трек, но это не та песня, которую бы я слушал в обычное время, - заявил Андерсон.

Прошлись волейболисты и по клипу Егора Крида "Холостяк". "Эта песня о стрипклубе?": поинтересовался Андерсон.

Самой большой критике подвергся танцевальный ролик Skibidi от LITTLE BIG. С этой песней игроки "Зенита" оказались хорошо знакомы. В свое время Максим Михайлов даже станцевал под данную композицию. По словам Андерсона этот клип популярен в Америке у школьников 12-13 лет, а вот он от песни не в восторге.

- Это сумасшедшая песня, я бы никогда не стал ее слушать. Я не понимаю песню, не понимаю танец, я вообще ничего здесь не понимаю, - заявил американский легионер "Зенита".

- Я ненавижу эту песню! - добавил Нгапет.

- Если бы вы не показали мне эти клипы, я бы никогда и не стал их смотреть, - подвел итог просмотра Мэтью Андерсон.

Отметим, что это не первый случай, когда в Казани иностранному спортсмену дают посмотреть российские клипы. Первопроходцем выступил футбольный "Рубин", давший посмотреть песни защитнику Эмилю Бергстрему. К слову, швед оказался более лоялен к российской эстрады. Услышав "Экспонат" от "Ленинграда" Бергстрем чуть ли не в пляс пустился, заявив, что ему эта песня нравится и он часто слышит ее по радио. В некоторых моментах швед даже подпевал.

- Отличная песня. Я думаю, что это знакомо многим девушкам. На первом свидании всем хочется выглядеть хорошо. Моя девушка иногда тоже волнуется, когда мы собираемся куда-то, одевается, а потом говорит, что нет, это все не то. Мне же достаточно надеть джинсы и футболку и я готов, - пояснил Бергстрем.

Понравилась ему и клип на песню «Лучший друг - это президент Путин» в исполнении Тимати. Правда, из всей песни он распознал лишь фамилию президента России, но сама музыка, а также содержание шведскому футболисту пришлись по душе.

НОВОГОДНИЙ ХИТ ОТ СЛУЦКОГО

Самая свежая история произошла в самом конце 2020-го. Казанский "Рубин" решил изящно поздравить любителей футбола с Новым годом и рождеством. В сети появился клип, в котором главные роли сыграли футболисты команды, но главным сюрпризом стал сам исполнитель песни. Им оказался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Причем, пел рулевой "Рубина" на английском. Для записи клипа выбрали песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Все, что я хочу на Рождество - этo ты"). То, что Слуцкий жил в Англии и работал в Европе возымело действие. Он спел без единой запинки. По началу можно было даже усомниться, что поет сам тренер. Впрочем, когда в клипе показали Слуцкого с микрофоном, то все сомнения рассеялись.

Отметим, что клип получился вполне юмористическим. Слуцкий, например, съедает печенье с надписью VAR. не секрет, что наставник "Рубина" несколько раз жестко критиковал судейство, в том числе и людей, которые отвечают за систему видеоповторов. Снялся в клипе и теперь уже бывший игрок "Рубина" Дмитрий Тарасов, который, пусть и на секунду примерил на себя образ президента России.

Видеоролик сразу же стал хитом интернета. Болельщики оценили песню. Кто-то даже отметил, что Слуцкий поет не хуже звезд эстрады, а "Киркоров и Лепс отдыхают". Клип с поющим Слуцким прославился и за пределами России. Некоторые европейцы, посмотрев песню, даже предлагали отправить тренера казанцев на Евровидение от России.