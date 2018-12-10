2018-12-11T17:56:48+03:00
Звезды

Ольгу Бузову приглашают в спонсоры футбольного клуба "КАМАЗ" и хотят ей за это подарить белый грузовик

Считается, что сотрудничество со "светской львицей" помогло бы стать татарстанской команде одним из грандов российского спорта [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане ждут ответа от певицы и телеведущей.В Татарстане ждут ответа от певицы и телеведущей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Футбольный клуб "КАМАЗ" опубликовал в Интернете видеообращение к телеведущей и певице Ольге Бузовой, подписав его словами ее песни: "Принимай меня".

В частности, руководитель отдела маркетинга набережночелнинского футбольного клуба Артем Раскольников предложил ей стать их спонсором. По его словам, к этому выводу "КАМАЗ" пришел по итогам нескольких месяцев обсуждений и анализа ее концертной деятельности, социальных сетей и творчества.

- Совместно с вами мы бы могли добиться больших успехов, и наш клуб мог бы стать одним из грандов российского футбола, - надеется Раскольников.

Ольгу Бузову приглашают в спонсоры футбольного клуба "КАМАЗ".

В пользу "КАМАЗа" Раскольников отметил большую историю, развитую инфраструктуру и внушительную армию болельщиков.

После он нескромно и уверенно добавил, что их предложение является очень заманчивым. Да и клуб в долгу не останется. Так, руководство клуба готово подарить Ольге белоснежный грузовик "КАМАЗ", повязанный большим синим бантом. Теперь спортсмены ждут ответа Бузовой.

Отметим, что "КАМАЗ" сейчас выступает во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". После осенней части сезона набережночелнинский клуб идет на втором месте, уступая соседям из нижнекамского "Нефтехимика" семь очков.

Для Бузовой, если она согласится, уже приготовили подарок - грузовик перетянутый синей лентой. Фото: скриншот с видео

Для Бузовой, если она согласится, уже приготовили подарок - грузовик перетянутый синей лентой.Фото: скриншот с видео

Напомним, именем Ольги Бузовой даже хотели назвать татарстанский аэропорт "Бегишево", но как-то не срослось. Откуда такая любовь жителей Набережных Челнов к творчеству Бузовой, остается только догадываться.

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