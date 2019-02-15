"Я ненавижу эту песню": Легионерам казанского "Зенита" устроили пытку клипами Бузовой, Киркорова и Крида

Занимательный эксперимент придумали в казанском "Зените". Они решили погрузить легионеров команды Эрвина Нгапета и Мэтью Андерсона в мир российского шоу-бизнеса, дав посмотреть несколько российских музыкальных клипов. Судя по комментариям и выражениям лиц волейболистов во время прослушки композиций, они прибывали в шоке, а просмотр некоторых клипов стал для них настоящей пыткой.

Всего спортсменам включили 18 клипов. Среди песен были русские и татарские. Впрочем, чтобы дать легионерам немного передохнуть, в середине просмотра поставили песню на французском. Эрвин Нгапет был рад.

А вот радости и восторга от прослушки российских и татарских песен у волейболистов не было. Начало клипа нейромонаха Феофана "Притоптать" ввело спортсменов в ступор. Они даже попросили быстрее переключить композицию. Не пришелся по душе иностранцам и клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица". Посмотрев несколько секунд, Нгапет красноречиво сказал: "Следующая".

Следом волейболистам поставили клип Ольги Бузовой на песню "Мало половин". Здесь игроки нашли положительные моменты, но лишь на мгновение.

- Готов поспорить, что если бы я был в ночном клбе, мне бы понравился этот трек, но это не та песня, которую бы я слушал в обычное время, - заявил Андерсон.

Прошлись волейболисты и по клипу Егора Крида "Холостяк". "Эта песня о стрипклубе?": поинтересовался Андерсон.

- Мне сложно слушать рэп и не понимать, о чем идет речь, - добавил Нгапет.

Самой большой критике подвергся танцевальный ролик Skibidi от LITTLE BIG. С этой песней игроки "Зенита" оказались хорошо знакомы. В свое время Максим Михайлов даже станцевал под данную композицию. По словам Андерсона этот клип популярен в Америке у школьников 12-13 лет, а вот он от песни не в восторге.

- Это сумасшедшая песня, я бы никогда не стал ее слушать. Я не понимаю песню, не понимаю танец, я вообще ничего здесь не понимаю, - заявил американский легионер "Зенита".

- Я ненавижу эту песню! - добавил Нгапет.

Единственной же российской песней, которая пришлась по вкусу иностранным игрокам "Зенита" стала "I Got Love" (Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга).

- Если бы вы не показали мне эти клипы, я бы никогда и не стал их смотреть, - подвел итог просмотра Мэтью Андерсон.

Отметим, что это не первый случай, когда в Казани иностранному спортсмену дают посмотреть российские клипы.

В 2016 году с отечественной музыкой познакомили защитника "Рубина" Эмиля Бергстрема. Он также не был в восторге от увиденного и услышанного, хотя ему пришлось по душе творчество группы "Ленинград".