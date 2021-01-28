"Добро пожаловать, Хабиб!": Набережночелнинский КАМАЗ предложил чемпиону UFC дебютировать в футболе

Хабиб до предложения КАМАЗа побывал в тренировочном лагере "Спартака". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный клуб КАМАЗ из Набережных Челнов, выступающий во втором дивизионе, может усилиться чемпионом мира. Правда, не по футболу, а по боям UFC. Так, КАМАЗ предложил попробовать свои силы в команде ни кому-нибудь, а Хабибу Нурмагомедову. Знаменитому бойцу приглашают на очередные сборы.

- Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин: ПФЛ – это футбольное UFC; есть удачный пример – дебют хоккеиста «Ак Барса» Артёма Лукоянова; играем каждый матч только на победу; амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск, с 12 февраля по 5 марта 2021 года, - такое обращение появилось в социальных сетях КАМАЗа.

Отметим, что Форвард "Ак Барса" Лукоянов действительно перешел в КАМАЗ весной 2019 года. Это был не просто маркетинговый ход. Лукоянов даже сыграл в одном матче чемпионата. Правда, провел на поле не более 5 минут.

Что касается Хабиба, то футбол для него не чужой вид спорта. Так, пару дней назад он посетил тренировочный лагерь московского "Спартака" и даже сыграл.

К слову, футбольный КАМАЗ уже не раз выступал с громкими заявлениями. Чего только стоит недавняя история с приглашением в спонсоры клуба Ольги Бузовой. КАМАЗ несколько раз предлагал бывшей ведущей "Дома 2" стать спонсором команды. Правда, ответа так и не дождался. Не помогло ни предложение в подарок грузовика марки "КАМАЗ", ни приглашение в команду игроков со знанием песен Бузовой, ни изгнание из команды футболиста по фамилии Тарасов. В итоге футбольный клуб решил сыграть на опережение и заявил, что больше не заинтересован в Бузовой, как в спонсоре.

Сейчас КАМАЗ выступает в четвертой группе ПФЛ (третья по силе лига страны). После первой половины сезона набережночелнинский клуб набрал 31 очко и занимает 4 место, отставая от лидирующего "Новосибирска" на 4 балла. Победитель группы получит прямую путевку в ФНЛ.