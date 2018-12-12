2018-12-14T11:26:39+03:00
Спорт

Знаешь "Мало половин"?, тогда берем в команду!: Одним из критериев отбора в футбольный "КАМАЗ" стало знание песен Ольги Бузовой

Команда из Набережных Челнов продолжает заманивать "звезду инстаграма" в свои спонсоры [фото]
Елизавета МАКАРОВА
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На предложение "КАМАЗа" Бузова пока не ответила.На предложение "КАМАЗа" Бузова пока не ответила.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов пару дней назад буквально взбаламутил всю спортивную общественность. Дело в том, что клуб предложил стать спонсором команды не кому-нибудь, а Ольге Бузовой.

Так, в интернете опубликовали видеозапись, на которой руководитель отдела маркетинга набережночелнинского клуба Артем Раскольников и обратился с предложением к ведущей "Дома 2".

По его словам, к этому выводу "КАМАЗ" пришел по итогам нескольких месяцев обсуждений и анализа ее концертной деятельности, социальных сетей и творчества. Кроме того, чтобы Ольга Бузова быстрее согласилась, ей приготовили подарок - новенький грузовик "КАМАЗ" белого цвета.

Впрочем, пока ответа от Ольги Бузвой нет. По крайней мере, на своей странице в Инстаграме она ничего о спонсорстве татарстанской команды не писала, да и новость футбольного клуба из Набережных Челнов не репостила.

А вот мнение болельщиков и любителей футбола разделилось. Кто-то называл предложение "КАМАЗа" Бузовой "клоунадой", а кто-то "удачным маркетинговым ходом".

Отметим, что в самом клубе продолжают иронизировать над возможным новым спонсором команды. Так, в ег оофициальном инстаграме один из подписчиков задал вопрос: как попасть на просмотр в команду? Ответ был не без доли юмора: "Ты знаешь песни Бузовой?". После утвердительного ответа со стороны потенциального игрока, ему предложили прислать резюме.

Фото: скриншот из инстаграма ФК "КАМАЗ"

Фото: скриншот из инстаграма ФК "КАМАЗ"

Естественно, что знание песен Бузовой не является основным критерием при отборе в команду, но светской львице должно быть это приятно. Возможно, что теперь-то уж Ольга Бузова обратит внимание на предложение ФК "КАМАЗ". По этому поводу в интернете, кстати, уже начали распространять различные мемы.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Напомним, что "КАМАЗ" сейчас выступает во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". После осенней части сезона набережночелнинский клуб идет на втором месте, уступая соседям из нижнекамского "Нефтехимика" семь очков.

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