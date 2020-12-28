Казанский \\"Рубин\\" решил изящно поздравить любителей футбола с Новым годом и рождеством. Накануне в сети появился клип, в котором главные роли сыграли футболисты команды, но главным сюрпризом стал сам исполнитель песни. Им оказался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.Причем, пел рулевой \\"Рубина\\" на английском. Для записи клипа выбрали песню Мэрайи Кэри \\"All I Want for Christmas Is You\\" (\\"Все, что я хочу на Рождество — этo ты\\"). То, что Слуцкий жил в Англии и работал в Европе возымело действие. Слуцкий спел без единой запинки. По началу можно было даже усомниться, что поет сам тренер. Впрочем, когда в клипе показали Слуцкого с микрофоном, то все сомнения рассеялись.Отметим, что клип получился вполне юмористическим. Слуцкий, например, съедает печенье с надписью VAR. не секрет, что наставник \\"Рубина\\" несколько раз жестко критиковал судейство, в том числе и людей. которые отвечают за систему видеоповторов. Снялся в клипе и теперь уже бывший игрок \\"Рубина\\" Дмитрий Тарасов, который. пусть и на секунду примерил на себя образ Президента страны. Еще из любопытного это письмо, которое Денис Макаров адресовал капитану \\"Спартака\\" Георгию Джикии. Неужто хавбек \\"Рубина\\" просит перевезти его в Москву? Интересную роль доверили форварду Игнатьеву. который на время клипа стал деревом, пусть и новогодним.Видеоролик, опубликованный воскресным вечером сразу же стал хитом интернета. Болельщики оценили песню. Кто-то даже отметил, что Слуцкий поет не хуже звезд эстрады, а \\"Киркоров и Лепс отдыхают\\". К слову, заметили и то, что петь на английском для Слуцкого уже не актуально. Теперь от него ждут хит на татарском языке.