Готовы получать зарплату в "бузкоинах" и выгнали Тарасова: Футбольный КАМАЗ вновь предложил Бузовой стать спонсором клуба

Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов не оставляет попыток привлечь к себе внимание со стороны известной телеведущей Ольги Бузовой. напомним, что в конце прошлого года татарстанский клуб предложил ведущей "Дома 2" стать спонсором команды.

Тогда в интернете опубликовали видеозапись, на которой руководитель отдела маркетинга набережночелнинского клуба Артем Раскольников и обратился с предложением к ведущей "Дома 2". По его словам, к этому выводу "КАМАЗ" пришел по итогам нескольких месяцев обсуждений и анализа ее концертной деятельности, социальных сетей и творчества. Кроме того, чтобы Ольга Бузова быстрее согласилась, ей приготовили подарок - новенький грузовик "КАМАЗ" белого цвета.

Ответа от исполнительницы "Мало половин" тогда не последовало. Меж тем, футбольный клуб не оставлял попыток завершить начатое. Так, в инстаграме набережночелнинского клуба один из подписчиков задал вопрос: как попасть на просмотр в команду? Ответ был не без доли юмора: "Ты знаешь песни Бузовой?". После утвердительного ответа со стороны потенциального игрока, ему предложили прислать резюме.

Фото: соцсети.

Казалось бы, теперь-то Ольга Бузова просто обязана была отреагировать, но и на сей раз ответа не последовало.

И вот в начале января последовала попытка №3. В официальном канале клуба на Youtube появилось новое видео. На сей раз от лица клуба к Бузовой обратился начальник команды Дамир Ахмедшин. Он заявил, что в клубе настроены решительно и готовы ждать ответ от телеведущей и показал, как в команде готовятся встретить Бузову.

В частности, в новом клипе показано, как тренер дает установку команде под песню Бузовой "Под звуки поцелуев". Более того, игроки и тренер даже поют эту песню, а раздевалка увешана плакатами с фотографиями ведущей "Дома 2".

Фото: скриншот.

- Перед началом каждого матча наша команда заряжается вашими песнями, - обратился Ахмедшин к Бузовой.

Кроме того, футболистов перевели на питание из кафе Buzfood. В меню оказались одни салаты, чему футболисты, мягко говоря, не обрадовались.

- А почему в меню одни салаты? А нормальная еда будет? - спрашивали игроки команды.

Фото: скриншот.

Впрочем, когда начальник команды поинтересовался нравится ли футболистам новое меню, они отреагировали вполне позитивно.

Еще одним нововведением "ради Бузовой" стало появление на стадионе лобного места. Там решали, кого именно выгнать из команды. На очередном голосовании команда решила выгнать из КАМАЗа Тарасова. Тот факт, что футболиста зовут Максим и он однофамилец бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия, который выступает за московский "Локомотив", его не спасло. Команду пришлось покинуть.

Фото: скриншот.

Завершилось же видео сообщением, что футболисты готовы даже получать зарплату не в рублях или долларах, а в бузкоинах.

Отметим, что на этот раз Ольга отреагировала. Ей написали про предложение КАМАЗа в инстаграме и она попросила прислать ссылку. Ответа, опять же, пока нет. Впрочем, как говорят в таких случаях, лед тронулся.