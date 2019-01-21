2019-01-21T17:14:30+03:00
Спорт

"Мы вообще поддерживаем Тарасова": Футбольный КАМАЗ отказался звать Бузову в спонсоры клуба

Клуб из Татарстана предпринял несколько попыток "подружиться" с ведущей "Дома 2", но в результате отказался от этой затеи
Владимир КРУПСКИЙ
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Все предложения "КАМАЗа" Бузова оставила без ответа.Все предложения "КАМАЗа" Бузова оставила без ответа.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Долгих полтора месяца татарстанский футбольный клуб "КАМАЗ", выступающий во втором дивизионе, пытался достучаться до Ольги Бузовой. В конце прошлого года клуб из Набережных Челнов предложил ведущей "Дома 2" стать спонсором команды.

БЕЛЫЙ КАМАЗ НЕ ПОМОГ

Тогда в интернете опубликовали видеозапись, на которой руководитель отдела маркетинга набережночелнинского клуба Артем Раскольников предложил Бузовой спонсировать клуб, а чтобы онабыстрее согласилась, ей приготовили подарок - новенький грузовик "КАМАЗ" белого цвета.

Ответа от исполнительницы "Мало половин" тогда не последовало. Меж тем, футбольный клуб не оставлял попыток завершить начатое. Так, в инстаграме набережночелнинского клуба один из подписчиков задал вопрос: как попасть на просмотр в команду? Ответ был не без доли юмора: "Ты знаешь песни Бузовой?". После утвердительного ответа со стороны потенциального игрока, ему предложили прислать резюме.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

РАДИ БУЗОВОЙ ДАЖЕ ТАРАСОВА ВЫГНАЛИ, ПРИЧЕМ МАКСИМА

Попытку № 3 в "КАМАЗе" предприняли в начале января. На официальном канале клуба на Youtube появилось новое видео. На сей раз от лица клуба к Бузовой обратился начальник команды Дамир Ахмедшин. Он заявил, что в клубе настроены решительно. В частности, по его словам, в клубе были готовы украсить раздевалку плакатами Бузовой, петь на установках ее песни, перевести игроков на питание из кафе Buzfood.

Еще одним нововведением "ради Бузовой" стало появление на стадионе лобного места. Там решали, кого именно выгнать из команды. На очередном голосовании команда решила выгнать из КАМАЗа Тарасова. Тот факт, что футболиста зовут Максим и он однофамилец бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия, который выступает за московский "Локомотив", его не спасло.

Фото: Скриншот.

Фото: Скриншот.

РАЗМЫШЛЯЛИ ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

Впрочем, ведущая "Дома 2" вновь проигнорировала предложение "КАМАЗа". Больше ждать ответа в челнинском клубе не стали. Так, 21 января появилось очередное, третье по счету видео. Там, генеральный директор ФК "КАМАЗ" Айнур Миннеханов заявляет, что после длительных раздумий, которые, по его словам, длились всего сутки, от услуг Бузовой решили отказаться.

- Мы очень внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность, и мнение наших болельщиков. По итогам одного дня размышлений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды, - пояснил Миннеханов.

"Я НЕ ХОЧУ ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ"

Фото: Скриншот.

Фото: Скриншот.

По словам гендиректора футбольного "КАМАЗа", такое решение приняли в том числе и по просьбам болельщиков и игроков. Некоторые из них продемонстрировали в клипе. Так, в частности фанаты не хотели, чтобы гимном клуба стала песня "Мало половин", а также не желали танцевать под Бузову, выходить за нее замуж и ремонтировать ее КАМАЗ.

- И вообще мы понимаем и поддерживаем Тарасова, - такой фразой завершилось видео.

Фото: Скриншот.

Фото: Скриншот.

Конечно, понятно, что в клубе вряд ли рассчитывали, что Бузова станет спонсором клуба, а все клипы были сняты в качестве некого самопиара. Отметим, что этот ход себя оправдал. О челнинском клубе заговорили чуть ли не по всей России. Не всегда, правда, в позитивном ключе. К слову, на "контактах" с Бузовой футбольный "КАМАЗ" не остановился. Так, на прошлой неделе "КАМАЗ" объявил о подписании нового игрока. Им стало...яйцо.

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