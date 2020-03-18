2020-03-18T15:48:45+03:00
Коронавирус Covid-19

“Коронавирус, берегись!”: врачи Татарстана приняли участие во флешмобе по мытью рук

Эстафету они передали коллегами, в том числе и из министерства здравоохранения республики [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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На самом деле, мало кто из нас знает, как правильно мыть руки.На самом деле, мало кто из нас знает, как правильно мыть руки.Фото: скриншот с видео
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Из-за ситуации с коронавирусом в мире главное - не впадать в панику и соблюдать меры профилактики. Самая первоочередная и доступная из них - это мытье рук после посещения общественного транспорта, мест массового скопления людей и до еды. В социальных сетях сейчас даже идет флешмоб, суть которого в показательном мытье рук на видео. Его в своем Instgram запустила американская певица Глория Гейнор

В такой акции приняли участие и врачи республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана. Они опубликовали видео на официальной странице медучреждения в соцсети. Врачи показывают, как на самом деле нужно правильно мыть руки. И сделали они это под песню "I Will Survive".

- Коронавирус, берегись!, - подписали пост медики.

Эстафету сотрудники РКБ передали своим коллегам из детской клинической республиканской больницы и министерства здравоохранения республики.

Ранее во флешмобе по мытью рук приняли участие актеры Арнольд Шварцнеггер и Хью Джекман. А певец Гарик Сукачев и вовсе переиначил слова своего хита на: "Моя бабушка моет руки".

Напомним, до 15 апреля в Татарстане действует особый санитарно-эпидемиологический режим из-за коронавируса. В регионе отменены массовые мероприятия, в том числе концерты, шоу и спектакли, а также ограничен выезд за рубеж. Все тех, кто приезжает в Татарстан из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин.

Студенты местных вузов переведены на дистанционное обучение, а у школьников раньше времени начались весенние каникулы.

Ранее президент Татарстана объяснил, что такой режим - не более чем защитная мера и никакой угрозы для жителей республики нет.

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Врачи РКБ Татарстана приняли участие во флешмобе по мытью рук
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ИСТОЧНИК KP.RU

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