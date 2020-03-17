2020-03-17T12:56:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Всех приезжих из-за границы в Татарстане будут отправлять в домашний карантин

Такое решение принял президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее правительство региона публиковало памятку для тех, кто вернулся из-за рубежа.Ранее правительство региона публиковало памятку для тех, кто вернулся из-за рубежа.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Всех тех, кто приезжает в Татарстан из-за границы, будут отправлять на домашний карантин из-за угрозы проникновения в регион коронавируса. Такое решение принял президент республики Рустам Минниханов.

Так, по приезду в Татарстан, побывавшие за пределами России, должны позвонить на "горячую линию": 8 (843) 296-02-24, и сообщить о своем прибытии. После они будут обязаны организовать самоизоляцию на две недели. Их обследованием будут заниматься специалисты Минздрава Татарстана.

Отметим, что ранее правительство республики опубликовало памятку для тех, кто вернулся из-за рубежа. Также, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. При этом Минниханов отмечал, что никакой угрозы в регионе нет. Отмена массовых мероприятий и ограничения выезда из страны - не более чем защитная мера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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