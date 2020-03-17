В Казани из-за коронавируса переносятся все концерты и шоу

17 Март 2020 2020-03-17T12:12:24+03:00

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Администрация организаций, устраивающие гастроли звезд российских и мировых сцен, предупредили о переносе их выступлений. Концерты, шоу и некоторые спектакли отменяются. Причиной стал распространяющийся по миру коронавирус.

- Исполнители не болеют, нет, ни в коем случае, - предупредили "Комсомолку" собственные источники в театральных кругах. - Раз есть рекомендации воздержаться от посещения и участия в мероприятиях, многие приняли решение перенести гастроли на более поздний срок. Дата переноса будет известна позднее. Надо звонить и уточнять в ту организацию, где были приобретены билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU