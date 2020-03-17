2020-03-17T13:51:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Студенты КФУ будут находиться на дистанционном обучении до 1 апреля

Причина этого - введение особого режима из-за коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Со слов студентов, в архитектурно-строительном университете дистанционное обучение введено как минимум до 15 апреля.Со слов студентов, в архитектурно-строительном университете дистанционное обучение введено как минимум до 15 апреля.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Ряд казанских вузов перешел на дистанционное обучение из-за особого санитарно-эпидемиологического режима, который был введен в Татарстане из-за распространения в мире коронавируса.

Так, во вторник, 17 марта, стало известно, что Казанский федеральный университет (КФУ) отправил своих студентов учиться из дома до 1 апреля. Об этом учащимся объявили их научные руководители. Задания им будут присылаться онлайн.

Такая же ситуация и в КХТИ. А вот в архитектурно-строительном университете, со слов студентов, дистанционное обучение введено как минимум до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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