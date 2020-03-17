В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице. Об этом сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. О состоянии иностранца пока ничего не сообщается.

Известно, что мужчину госпитализировали в связи с обнаружением у него признаков коронавируса. Минздрав Татарстана пока официально не комментирует данный случай.

Напомним, что в республике из-за угрозы распространения данной инфекции до 15 апреля действует особый режим. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу жестко соблюдать все требования санитарно-эпидемиологического режима.