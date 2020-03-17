2020-03-17T17:25:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Гражданин Франции находится под наблюдением врачей в республиканской больнице
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
По некоторым данным, пациент прибыл на самолете.По некоторым данным, пациент прибыл на самолете.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице. Об этом сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. О состоянии иностранца пока ничего не сообщается.

Известно, что мужчину госпитализировали в связи с обнаружением у него признаков коронавируса. Минздрав Татарстана пока официально не комментирует данный случай.

Напомним, что в республике из-за угрозы распространения данной инфекции до 15 апреля действует особый режим. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу жестко соблюдать все требования санитарно-эпидемиологического режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новости 24
Из-за коронавируса в Татарстане перенесли школьные каникулы
Казань на третьем месте в рейтинге самых заботливых городов России
В школах Чувашии из-за коронавируса учеников не будут "гонять" из кабинета в кабинет
В Татарстане ищут пропавшую Расилю Галиеву, которая нуждается в медицинской помощи
В Татарстане школьника и безработного задержали за грабеж приезжего
В кафе и ночных клубах Татарстана из-за коронавируса запретили курить кальян
В Казани «дворник» напал на водителя, привязал его колготками и требовал 250 тысяч долларов США
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Из-за коронавируса с 18 марта Росреестр Татарстана приостанавливает прием граждан
В Чувашии на завершение строительства проблемных домов нужно 2,4 миллиарда рублей
Студенты КФУ будут находиться на дистанционном обучении до 1 апреля
В Татарстане подросток получил 80% ожогов тела, бегая по крыше поезда
Всех приезжих из-за границы в Татарстане будут отправлять в домашний карантин
В Татарстане женщина отравилась из-за подгоревшего обеда