Из-за коронавируса в Татарстане перенесли школьные каникулы
По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в республике перенесены школьные каникулы.
Так, если ранее они должны были начаться с 23 марта, то теперь речь идет о 19-ом числе, пятнице.
Не исключено, что эти весенние каникулы могут еще и продлит. Скорее всего, это произойдет если ситуация с коронавирусом в мире и стране не улучшится. На этот случай Рустам Минниханов дал поручение проработать решение по дистанционному обучению детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU