Из-за коронавируса в Татарстане перенесли школьные каникулы

17 Март 2020 2020-03-17T17:39:55+03:00

Детей в итоге могут и вовсе перевести на дистанционное обучение. Фото: Алексей ФОКИН

Их к тому же могут еще и продлить

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По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в республике перенесены школьные каникулы.

Так, если ранее они должны были начаться с 23 марта, то теперь речь идет о 19-ом числе, пятнице.

Не исключено, что эти весенние каникулы могут еще и продлит. Скорее всего, это произойдет если ситуация с коронавирусом в мире и стране не улучшится. На этот случай Рустам Минниханов дал поручение проработать решение по дистанционному обучению детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU