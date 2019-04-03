"Улицы кишат проститутками и трансвеститами": Бывшую звезду "Дома 2" из Татарстана шокировало количество разврата на улицах Таиланда

Бывшая участница "Дома 2" Валерия Хуснутдинова, которая прославилась на всю страну, став самой юной участницей самой долгой телестройки в России, продолжает путешествовать и делиться с подписчиками своими наблюдениями.

Так, после поездки в Объединенные Арабские Эмираты девушка отправилась в Таиланд, а именно на популярный курорт Паттайа. Отдохнув несколько дней, девушка успела сделать некоторые выводы, в частности, найти плюсы и минусы прибывания в Таиланде. В частности, ей не понравилось большое количество соотечественников и неприятный запах.

Фото: instagram.com/lera_x

- Не люблю отдыхать в местах, где большинство людей - русские. Не хочу сказать, что русский народ плохой, но порой, воспитание оставляет желать лучшего. Я очень чувствительна к запахам, окружающих меня. Первую неделю было невозможно ходить по улицам Паттайи, потому что запах на улицах Таиланда равносилен запаху общественных туалетов России, - написала девушка в своем Инстаграме.

Фото: instagram.com/lera_x

Однако главным откровением для Хуснутдиновой стало большое количество разврата на городских улицах.

- Для кого-то может и плюс. Но разврат начинается ночью, поэтому, если ваши глаза не готовы к этому, можно сидеть и в отеле. Ночные прогулки по Паттайе с детьми вообще не рекомендую, потому что улицы кишат проститутками и трансвеститами: здесь это разрешено. (Даже утром тут ходят проститутки после удавшихся ночей), - поделилась увиденным бывшая участница "Дома 2".

Фото: instagram.com/lera_x

Из плюсов девушка отметила то, что в Таиланде очень приветливый народ, доступные цены, интересные экскурсии, фестивали и лекарства.

Напомним, что Хуснутдинова попала на "Дом 2", когда ей было только 17 лет. Ее прибывание на телепроекте было недолгим, но запоминающимся. Так, не успев толком отметить свое совершеннолетие, она узнала, что беременна, причем от парня, который ранее снимался в фильмах для взрослых.

Фото: instagram.com/lera_x

Позже, правда. выяснилось, что тест на беременность был фальшивым, а всю эту историю придумали редакторы проекта. В итоге, в январе 2019 года уроженка Набережных Челнов покинула проект, напоследок, травмировав себе глаз весьма "оригинальным" способом.