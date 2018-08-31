Мать из Татарстана отправила несовершеннолетнюю дочь на «Дом-2»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-31T14:33:40+03:00

Но на проект она все же поехала вместе с ней

Изменить размер текста: A A

В шоу «Бородина против Бузовой» прошел очередной кастинг участников на телепроект «Дом-2». Среди новичков оказалась 17-летняя Валерия Хуснутдинова из Набережных Челнов. Рассказ о девушке начался с видео, где она сидит вместе с мамой - Натальей Шакирзяновой.

- У меня есть дочь и мы с ней вместе смотрим проект «Дом-2». Ей очень нравится Никита Турчин и как мама, я не могу этому противиться и отправляю ее на проект, - говорит Наталья.

Ведущая шоу - Ольга Бузова отметила, что мама тоже могла бы стать участницей телестройки, ведь когда она увидела запись, то не поняла, кто из них мать, а кто дочь - уж так молодо обе выглядят.

Фото: Скриншот

- Я человек, которому не хватает ласки, тепла, заботы и любви. Именно Никита сможет найти ключ к моему сердцу, - рассказала в своей визитной карточке 17-летняя Валерия. Кстати, ее мама в итоге сама приехала не телешоу в Москву, чтобы лично убедиться действительно ли участник из Уфы достоин ее дочери.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»