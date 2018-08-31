2018-08-31T14:33:40+03:00
Общество

Мать из Татарстана отправила несовершеннолетнюю дочь на «Дом-2»

Но на проект она все же поехала вместе с ней
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СкриншотФото: Скриншот
Изменить размер текста:

В шоу «Бородина против Бузовой» прошел очередной кастинг участников на телепроект «Дом-2». Среди новичков оказалась 17-летняя Валерия Хуснутдинова из Набережных Челнов. Рассказ о девушке начался с видео, где она сидит вместе с мамой - Натальей Шакирзяновой.

- У меня есть дочь и мы с ней вместе смотрим проект «Дом-2». Ей очень нравится Никита Турчин и как мама, я не могу этому противиться и отправляю ее на проект, - говорит Наталья.

Ведущая шоу - Ольга Бузова отметила, что мама тоже могла бы стать участницей телестройки, ведь когда она увидела запись, то не поняла, кто из них мать, а кто дочь - уж так молодо обе выглядят.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

- Я человек, которому не хватает ласки, тепла, заботы и любви. Именно Никита сможет найти ключ к моему сердцу, - рассказала в своей визитной карточке 17-летняя Валерия. Кстати, ее мама в итоге сама приехала не телешоу в Москву, чтобы лично убедиться действительно ли участник из Уфы достоин ее дочери.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии будут судить сотрудников банка - брата и сестру, за сбыт фальшивок
Две школы в Татарстане не успели отремонтировать к 1 сентября
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными
С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей
В понедельник в казанском МФЦ «Южный» не будут принимать документы
Казанца приговорили к колонии строгого режима за кражу телевизора
В Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде
В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия
В Татарстане на трассе М-7 мужчина упал с моста и утонул
В День города-2018 в Казани на двух домах вывесили флаги Венгрии и Сербии
День республики-2018 в Татарстане отпраздновали около 260 тысяч человек
Житель Чувашии на охоте застрелил брата
В Казани ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%