2019-02-14T13:19:30+03:00
Общество

"В Татарстане жить не буду. На какие шиши?": Бывшая участница "Дома 2" из Набережных Челнов намерена переехать в Москву

По мнению Валерии Хуснутдиновой, именно в столице России можно достойно заработать на жизнь
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: instagram.com/lera_x.Фото: instagram.com/lera_x.
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18-летняя Валерия Хуснутдинова, ставшая известной на всю страну благодаря участию во всем известной телестройке "Дом 2", не намерена жить в Набережных Челнах, да и вообще в Татарстане. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме. Отвечая на вопрос, где она планирует жить и как на эту самую жизнь зарабатывать, Хуснутдинова ответила четко. Ее цель - столица России.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

- Москве! В Татарстане жить не буду. На какие шиши? На те же, что жила в 17 лет в Сочи. Если для вас сложно зарабатывать деньги в 18 лет - для меня нет, - написала девушка.

А вот кем и в какой отрасли намерена найти себе работу, Хуснутдинова не уточнила, отметив лишь, что делает то, что ей хочется.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Напомним, что Хуснутдинова появилась на "Доме 2" в проошлом году, став самою юной участницей проекта. Тогда ей было 17 лет. Свое совершеннолетие она встретила на Сейшелах и начала активно постить в соцсети свои откровенные фотографии.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Затем, будто гром среди ясного неба прозвучала информация о том, что девушка беременна, а отцом ребенка оказался Дмитрий Чеботов, который ранее снимался в порно-фильмах. Хуснутдинова в жесткой форме заявила. что рожать не будет, так как ей "не нужен ребенок от дебила". Впрочем, позже выяснилось, что девушка не в положении. Более того, сама Хуснутдинова рассказала, что история с ее беременностью была спланирована редакторами проекта и тест на беременность был поддельный.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

Девушка из Татарстана покинула проект в январе. Незадолго до этого она полчила заметную травму. Будучи под воздействием алкоголя, она забыла, что не надела линзы и расковыряла себе глаз. В итоге девушка очутилась в больнице.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фото: instagram.com/lera_x.

ИСТОЧНИК KP.RU

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