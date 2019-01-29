"Платить - платят, но не зарплату": Экс-участница "Дома 2" из Татарстана рассказала, за что платят на телестройке

Экс-участница телепроекта "Дома-2", 18-летняя уроженка Набережных Челнов Валерия Хуснутдинова рассказала, за что именно платят участникам известной телестройки. Как оказалось, у героев нет обговоренной заранее заработной платы, им лишь преджоставляется площадка для того, чтобы они сделали себя популярными и получили деньги от рекламы.

- Не отправили ли меня за ворота с одной тысячей рублей? Нет. Я не выпендривалась (слово изменено - Ред.), как некоторые. На жизнь не жаловалась и проект не крыла. Платить - платят, но не зарплату, а рекламные деньги, которые мы отрабатываем а своих социальных сетях и эфирах, - призналась Валерия.

Фото: личный архив героя публикации.

Помимо этого джевушка отметила, что не жалеет о своем уходе из шоу.

- Возвращаться я не собираюсь, об уходе не жалею. Не отрицаю, возможно я захочу вернуться туда, но ближайшие полтора года мне есть чем занятся "за периметром". Уход был нужен для того, чтобы октрыть свои глазоньки на реальность, которая отличалась от моего ожидания.

Напомним, ранее девушка заявляла, что она еще слишком глупа и молода для отношений. Тогда Валерия назвала "Дом 2" своей "школой жизни", которая научила ее разбираться в людях.

Фото: личный архив героя публикации.

В "Доме 2" Хуснутдинова едва не вышла замуж за бывшего порно-актера Дмитрия Чеботова. Все началось с того, что девушка призналась своим фанатам, что беременна от него. Однако позже выяснилось, что результаты всех тестов были ошибочными и ребенка Валерия не ждет.

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