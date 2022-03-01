Агину Алтынбаеву лишили возможности гулять по ночам и пользоваться интернетом

По предварительным данным, поводом для принятия подобных мер стала поездка женщины в Москву для съемок в телевизонной программе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандально известную многодетную мать из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву (Ангелину Ахметшину) суд посадил под домашний арест. По данным chelny-biz, поводом для этого стала поездка женщины в Москву для съемок в телевизонной программе. Сообщается, что она известила о своих намерениях следователя, но разрешения на выезд из города так и не получила.

Теперь Алтынбаева не может выходить на улицу в период с 22:00 до 6:00, если она не нуждается в медицинской помощи, а также пользоваться интернетом и звонить друзьям.

Напомним, многодетная мать некоторое время находилась в казанской психбольнице, где, по ее собственным словам, "пользовалась популярностью". Отправке многодетной матери в медучреждение предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором она участвовала. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Ранее Алтынбаева также «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 километров в час, устроила погром в отделе полиции, драку в школе и скандал в кабинете руководителя челнинского кадрового центра. Было и то, что ее ребенок просил деньги у прохожего денег на бутылочку воды, а тот оказывается следователем.