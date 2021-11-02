Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 18:01

В Нижнекамске активисты без QR-кодов «захватили» торговый центр

Антиваксеры утверждали, что они отменили все законы и для прохождения в ТЦ теперь не нужна вакцинация
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Охранница ТЦ спокойно наблюдала за происходящим, не в силах дать антиваксерам отпор.

Охранница ТЦ спокойно наблюдала за происходящим, не в силах дать антиваксерам отпор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске антиваксеры захватили торговый центр и пускали туда всех желающих без предъявления QR-кода. В социальных сетях появилось видео, на котором активистка на входе в ТЦ громко заявляет всем посетителям о том, что QR-коды унижают человеческое достоинство, поэтому антиваксеры якобы сами отменили систему QR-кодов.

- Мы здесь власть. Проходите, не надо ничего показывать, - заявляет девушка в видео.

На записи также видно, как охранница торгового центра наблюдает за происходящим со стороны, не в силах дать антиваксерам отпор.