В Нижнекамске активисты без QR-кодов «захватили» торговый центр

Охранница ТЦ спокойно наблюдала за происходящим, не в силах дать антиваксерам отпор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске антиваксеры захватили торговый центр и пускали туда всех желающих без предъявления QR-кода. В социальных сетях появилось видео, на котором активистка на входе в ТЦ громко заявляет всем посетителям о том, что QR-коды унижают человеческое достоинство, поэтому антиваксеры якобы сами отменили систему QR-кодов.

- Мы здесь власть. Проходите, не надо ничего показывать, - заявляет девушка в видео.

На записи также видно, как охранница торгового центра наблюдает за происходящим со стороны, не в силах дать антиваксерам отпор.