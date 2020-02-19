"Они любыми методами пытались хоть что-то мне навешать": многодетную мать обвинили в нападении на полицейского

Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева попала в очередную историю. 29-летней женщине предъявили обвинения сразу по двум уголовным статьям: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, в ноябре 2019 года в соцсетях появилась видеозапись, как шестилетний сын Алтынбаевой управляет иномаркой. Автомобиль мчится по трассе со скоростью 130 километров в час. Сама женщина тогда рассказала "Комсомольской правде", что сын сидел у нее на руках, и она контролировала все, но правоохранители посчитало иначе.

- Все произошло 10 ноября, когда на автодороге М-7 Волга "Москва-Уфа" на территории Елабужского района республики обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля 6-летнего сына, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", его расследование находилось под контролем главного следователя России Александра Бастрыкина.

Но не прошло и недели после экстремальной поездки сына Алтынбаевой, как с женщиной произошел очередной скандал. Многодетную мать вызвали в Мамадышский отдел полиции и составили в отношении нее административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Женщина отреагировала эмоционально. Она порвала документы и ударила сотрудницу полиции по руке, при этом толкнув ее. В гневе Алтынбаева разбросала по кабинету документы и ушла. Пострадавшая сотрудница полиции несколько дней находилась на больничном.

- Свою вину женщина не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие отмечает, что ранее обвиняемая 5 раз привлекалась к уголовной ответственности, а также 33 раза - к административной.

Сама Агина Алтынбаева в беседе с корреспондентом "Комсомольской Правды-Казань" заявила, что суда она не боится.

- Я совершенно спокойна по этому поводу. Судимости мне не страшны совершенно. Но по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", конечно, они меня просто напросто подставили. Так как они любыми методами пытались хоть что-то мне навешать, - пояснила "Комсомолке" Агина.

Адвокат женщины Андрей Корнеев, который будет защищать ее в суде, считает, что, с высокой долей вероятности, уголовное дело будет возвращено прокурору и направлено на дополнительное расследование. По словам Корнеева, дело в том, что причастность и вина его подзащитной не доказана, да и при расследовании допущена масса процессуальных нарушений, что не позволит провести судебное следствие.

- Моя подзащитная вину по предъявленному обвинению не признает, - сообщил "Комсомольской правде" Андрей Корнеев. - Более того, в части "Вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" она и вовсе отрицает свою причастность. Что касается "Применения насилия в отношении представителя власти", то да, конфликтная ситуация в отделе полиции произошла, но насилия в отношении сотрудников полиции она не применяла. В целом в деле очень много белых пятен и процессуальных нарушений.