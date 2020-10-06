В Набережных Челнах многодетная мать, которая сажала за руль годовалого сына, подралась с представителем родительского комитета

Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) уверяет, что за отказа сдавать деньги ее ребенка хотели затравить в школе. Фото: Из личного архива героя публикации

Скандально известная в Татарстане Агина Алтынбаева (Ангелина Ахметшина) вновь попала в новостные ленты. То она даст рулить сыну машиной на скорости 130 км/ч, то ее сын просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, где на нее составляли протокол.

Вот и в прошедшую субботу, 3 октября, женщина стала участницей нового скандала уже в школе №5 Набережных Челнов, где во втором классе учится один из ее сыновей. Там Агина устроила драку с представительницей родительского комитета.

«ПОДГОВОРИЛА РОДИТЕЛЕЙ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СЫНА»

Сухая полицейская сводка говорит, что в вестибюле средней школы №5 произошла потасовка между двумя женщинами. Агина яростно отстаивает свою точку зрения: «Я ее избила за то, что она врет!».

По версии многодетной матери, пострадавшая Мария – член родительского комитета, начала собирать деньги с родителей на различные школьные нужды. Сама проявила инициативу, официально администрация школы ничего и не слышала о рвении женщины. В этот раз, по словам Агины, собирали по 150 рублей на туалетную бумагу и прочие мелочи. Тех родителей, что были не согласны с этим Мария, якобы, после переписок в чате исключала из группы класса в мессенджере.

Ерунда, скажете вы, а вот для современных мам, как оказалось, быть исключенной из какой-то группы в соцсетях – катастрофа!

- Понимаете, я всегда с заботой к своим детям отношусь, если сумма, которую просят в группе, адекватна, то перекидываю деньги, но, когда начинают уже не просить, а требовать, это перебор! – возмущается Агина. – В этот раз так и произошло. Нужны были деньги на туалетную бумагу, и в приказном тоне. Даже Мария написала, что ответить надо в течение 15 минут, тех, кто не ответит, она исключает из чата. Я не люблю, когда мне приказывают, деньги я не стала сдавать.

Со слов многодетной матери, уже после того, как ее удалили из чата, представитель родительского комитета подговорила некоторых родителей. Они якобы должны были в субботу написать заявления о том, что сын Агины избивает одноклассников, и потребовать от руководства школы выгнать мальчика из образовательного учреждения.

Но в то утро попасть в кабинет к директору школы они не смогли. Обе стороны – и Агина, и та самая группа родителей, столкнулись в вестибюле учреждения. Там многодетная мать и начала свой «самосуд» - избила Марию руками и ногами. Женщина вызвала полицию, написала заявление о побоях.

- Да мне все равно! – горячится Агина. – Пусть что хочет делает! Это родительские комитеты не что иное, как ОПГ – организованная преступная группа! Деньги собирают, а если не сдашь, начинают травить ребенка. Со мной этот номер не пройдет! Я сына в обиду никому не дам! Я разговаривала и с директором, и с классной руководительницей сына. Директор уверяет, что сбор денег с родителей – это личная инициатива представителя родительского комитета, а не учебного заведения, а классная удивилась, что мой сын, оказывается, избил шестерых детей! Как? Когда? Из-за пандемии они все под присмотром, везде камеры, они даже на переменах никуда не выходят!

Отметим, что получить комментарии от той самой представительницы родительского комитета Марии на момент публикации материала «Комсомолке» не удалось – женщина так и не ответила ни на один телефонный звонок корреспондента.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС?

Произошедшим столкновением в школе Набережных Челнов сейчас занимаются правоохранители. «Комсомолка», в свою очередь, решила разобраться в той части истории, когда родители учеников, по словам Агины, были готовы написать заявление об избиение их детей. Если бы в тот день взрослые дошли бы до директора и эти бумаги легли бы к нему на стол, а слова не подтвердились, как быть?

- Пожертвования в Фонд школы могут быть только добровольными, все другое преследуется по закону, и представители администраций учебных заведений это прекрасно знают, - рассказал собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах на условиях анонимности. - Другой вариант, что находятся «инициативные» родители, точнее – родительницы, которые пытаются дублировать администрацию, и требовать передачи денег от других взрослых якобы на нужды школы-класса. У Агины есть записи этих приказов о сдаче денег? Скриншоты в мессенджере? Прекрасно! Пишется заявление в полицию о вымогательстве, прикладываются все эти доказательства, и вопрос решен. Не надо с кулаками наводить порядок в школе. Достаточно просто написать заявление в полицию, и тогда уже эта родительница бы оправдывалась за свои действия. Плюс к ней бы возникли вопросы и о подстрекательстве к доносам на ребенка. Обвинить несовершеннолетнего в преступление, а побои – это уголовно-наказуемое деяние, значит, совершить преступление. Председатель родительского комитета действовала бы чужими руками, заявление писали бы другие родители, и пришлось бы возбуждать уголовные дела. Сейчас в школах, как справедливо заметила Агина Алтынбаева, все под камерами видеонаблюдения. Представьте теперь, что на камерах нет ничего предосудительного, а детей уже опросили, и они подтвердили факт побоев со стороны одноклассника? Получается, что это ложный донос, и отвечать придется тем, кто написал заявление на мальчика, а подстрекатель остался в стороне. Я не защищаю Агину Алтынбаеву, ее методы воспитания детей вызывают много вопросов с юридической точки зрения, но хочу предупредить всех родителей – прежде, чем что-то сделать, тщательно подумайте, не берите грех на душу и не обвиняйте невиновных, особенно детей, в том, что они не совершали.

«НЕ УЧИТЕ ДЕТЕЙ ДАВАТЬ ВЗЯТКИ»

Детский психолог Наталья Копырина попробовала разобрать уже набившую оскомину ситуацию с поборами в детсадах и школах.

- Что такое поборы? Это незаконный сбор денег под благовидным предлогом, который чаще всего носит ультимативный характер «Быстро все сдали деньги, а то…», - рассказала специалист «Комсомолке». – А что – «а то…»? Здесь мы имеем дело с прямой угрозой. Инициатор поборов начинает давить на родителей, собирает рядом с собой группу легко внушаемых мамочек, которые по сигналу: «Ату ее!», начинают словесно нападать на отказницу сдавать деньги, постепенно все это выливается на ребенка. Здесь мы имеем дело с жестким буллингом, и эта травля до добра не доведет! Печально, что к разборкам родителей подключаются дети. Они копируют поведение родителей, и начинается обратное отражение на общество поведения их близких – надо обзывать тех, кто не нравится маме, и надо обязательно сдать деньги, чтобы быть хорошим, иначе все подумают, что мы нищие. Обделенные любовью люди начинают «покупать» признание и любовь других: «Я подарю ценный подарок, и меня начнут уважать и любить»; или: «Ты меня не любишь, раз подарил серебряную, а не золотую цепочку». Многие считают, что материальное благополучие – это главное. Конечно, это хорошо, если в семье есть достаток, но приходит время, когда выясняется, что все-таки главное в жизни – не счет на круглую сумму или крутая тачка, а что-то другое. У всех это разное, но уж точно – не конфискация имущества, нажитое во время взяток. А взяточников мы воспитываем сами – в семье, в детсаду, в школах, в больницах. Так что не надо воспитывать из детей взяточников. Научите их любить, и они будут счастливы всегда.