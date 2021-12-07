Жители Набережных Челнов, пострадавшие от взрыва газа в доме на улице Татарстан, заселятся в свои квартиры до Нового года

В настоящее время в доме ремонтируют квартиры. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах продолжается ремонт дома, где в октябре текущего года произошел взрыв газа. В настоящее время там ремонтируют квартиры. Отделочные материалы уже выбраны.

Мэр города Наиль Магдеев поставил задачу заселить жителей 11-го подъезда, где и произошло ЧП, а также жителей двух соседних подъездов в их квартиры до конца текущего года.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.