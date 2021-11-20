В Челнах волонтеры ищут пропавшего сына скандалистки Агины Алтынбаевой

Средний сын скандально известной многодетной челнинки пропал после того, как 17 ноября Алтынбаеву в принудительном порядке направили на психиатрическую экспертизу в Казань. Фото: Из личного архива героя публикации

В Набережных Челнах близкие и друзья Агины Алтынбаевой обратились к волонтерам для поиска среднего сына скандалистки. Об этом сообщают «Челнинские известия».

- Сегодня к нам обратились по поводу пропавшего сына Агины Алтынбаевой. Ждем сведений о пропавшем ребёнке и подачи заявления в полицию о пропаже. Как только отдел подтвердит, что заявление поступило, разместим информацию в социальных сетях, - рассказали волонтеры.

Средний сын скандально известной многодетной челнинки пропал после того, как 17 ноября Алтынбаеву в принудительном порядке направили на психиатрическую экспертизу в Казань. Еще двое детей Алтынбаевой находятся под присмотром опеки. В отправке многодетной матери в медучреждение предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором участвовала Алтынбаева. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Напомним, женщина «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 километров в час, то ее ребенок просит деньги у прохожего на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, то драку в школе, где учатся ее дети, а также распылила перцовый баллончик в сторону директора образовательного учреждения.