Скандально известную Агину Алтынбаеву из Набережных Челнов отправили на психиатрическую экспертизу

В этот раз женщине не дали порулить, а увезли на полицейской машине. Фото: Из личного архива героя публикации

Фигурантку уже нескольких уголовных дел, скандально известную многодетную мать из Набережных Челнов – Агину Алтынбаеву (Ангелину Ахметшину), в сопровождении полицейских увезли в Казанскую психиатрическую больницу.

Там она пройдет экспертизу. На этом настояла полиция, которая ведет дело Алтынбаевой. Был шанс избежать этого, но Верховный суд Татарстана утвердил решение, которое вынесла первая инстанция – Набережночелнинский городской суд.

Отметим, что отправке многодетной матери на психиатрическую экспертизу предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором участвовала Алтынбаева. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Отметим, что у Агины Алтынбаевой есть трое несовершеннолетних детей – мальчики. Их должна забрать служба опеки, так как женщина может пробыть на экспертизе в условиях стационара несколько недель. Бабушка же детей отказалась взять на это время внуков под опеку.

Напомним, Алтынбаева «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 км/ч, то ее ребенок просит деньги у прохожего денег на бутылочку воды, а тот оказывается следователем, то устраивает погром в отделе полиции, то драку в школе, где учатся ее дети, а также распылила перцовый баллончик в сторону директора образовательного учреждения.

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