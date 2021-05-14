«Она обязательно будет ходить»: в Москве прооперировали еще одного ребенка пострадавшего при стрельбе в школе Казани

Операцию в неотложном порядке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В московском Центре нейрохирургии им. Бурденко был прооперирован еще один ребенок, доставленный из Казани после стрельбы в школе №175. Девочка поступила в Центр в состоянии средней тяжести, в сознании и эмоциональном шоке. У нее диагностировали перелом голеней и поясничного отдела позвоночника.

- С не сразу же начали работать психологи. Мы готовили ее к хирургическому лечению. Требовалось провести операцию в неотложном порядке с установлением современной стабилизирующей системы, - рассказал профессор Дмитрий Усачев. – Сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и наблюдение. Ее состояние стабильное ближе к удовлетворительном. Она обязательно будет ходить.

Также Дмитрий Усачев отметил, что у ребенка благодаря работе психологов стабилизировалось и настроение – она начала улыбаться.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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