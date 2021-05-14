«Это ювелирная операция»: в Москве из ран раненого при стрельбе в школе Казани ребенка удалили картечную дробь

Сейчас столичные хирурги оперируют еще одну школьницу из Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о результатах сложнейшей операции, выполненной одному из учеников школы в Казани, где произошла стрельба. В Москве, куда был доставлен мальчик, команда сосудистых хирургов Российской детской клинической больницы имени Пирогова работала с ним в течение пяти часов. Об этом сообщила директор медучреждения Елена Петряйкина.

- Школьнику удалили дробь пули в области шеи и позвоночника. Это ювелирная операция, поскольку рядом магистральные сосуды, но мы справились. В настоящее время инородных тел нет, – заявила она.

Ребенок находится хоть и в стабильном, но в тяжелом состоянии. Врачи заверили, что его жизни сейчас ничего не угрожает и вскоре можно будет думать о снятии пациента с ИВЛ и дальнейшей реабилитации.

Также ожидаются результаты операции еще одному пострадавшему казанской ученицы. Елена Петряйкина отметила, что поражения не такие сильные, как в первом случае, однако операция не менее серьезная.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в школе №175 в Казани 11 мая 2021: врачи показали извлеченную из ран детей картечь

Пострадавших в больницах посетил президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава России Михаил Мурашко (подробности)