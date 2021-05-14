После стрельбы в школе Казани госпитализировали еще одного ребенка

В трагедии погибли семь детей и две учительницы, пострадали 24 человека. Фото: Евгения БУБЛИК

Сегодня, 14 мая, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что число пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани возросло до 24. Так, госпитализация понадобилась 14-летнему ребенку.

По ее словам, он (пол так и не был назван – Ред.) вчера он обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Казани с острой реакцией на стресс. Его жизни ничего не угрожает.

Так, по состоянию на эту пятницу в ДРКБ находится 15 детей, пострадавших при стрельбе. У всех школьников состояние стабильное, ухудшений нет.

Что же касается еще восьми раненых (пять детей и трое взрослых – Ред.), которых на самолете МЧС России доставили в московские клиники, то, по словам Галимовой, двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии, трое взрослых - в стабильном, средней тяжести.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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