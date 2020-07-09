"Найден. Погиб": в Татарстане завершились поиски 56-летнего Владимира Якимова, который пропал больше трех месяцев назад

9 Июль 2020 2020-07-09T15:22:37+03:00

О судьбе мужчины ничего не было известно с 21 марта

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В Татарстане завершились поиски 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 21 марта. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Сегодня, 9 июля, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Владимир найден. Он погиб. Что случилось с мужчиной, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU