В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи

9 Июль 2020 2020-07-09T10:11:05+03:00

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В Казани начались активные поиски 83-летней Мадины Сабировой. Пенсионерка вышла из дома и пропала в среду, 8 июля. Родные обратились за помощью в полицию, отмечая, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

Известно, что Мадина Лутфулловна ростом около 157 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на ней была серая шерстяная кофта, черные халат с цветочками, темно-синие спортивные брюки, бордовые тапочки и косынка.

Просим всех, кто видел Мадину Сабирову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU