В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи
В Казани начались активные поиски 83-летней Мадины Сабировой. Пенсионерка вышла из дома и пропала в среду, 8 июля. Родные обратились за помощью в полицию, отмечая, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.
Известно, что Мадина Лутфулловна ростом около 157 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на ней была серая шерстяная кофта, черные халат с цветочками, темно-синие спортивные брюки, бордовые тапочки и косынка.
Просим всех, кто видел Мадину Сабирову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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