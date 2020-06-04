В Татарстане нашли живой пропавшую 93-летнюю пенсионерку

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:34:32+03:00

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В Верхнеуслонском районе Татарстана благополучно завершились поиски 93-летней Дины Габитовой. Женщина пропала с дачного участка садового товарищества "Мечта" в среду, 3 июня. Родные сразу обратились за помощью в полицию, так как пенсионерка не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти.

О том, что Дина Габитова найдена живой сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Где находилась женщина, не уточняется.

Напомним, что в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU