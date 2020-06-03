В Татарстане пропала 93-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:32:22+03:00

О местонахождении Дины Габитовой ничего не известно с 3 июня

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Сегодня, 3 июня, с дачного участка в садовом товариществе "Мечта" Верхнеуслонского района пропала 93-летняя Дина Габитова (Мулина). Поисками пенсионерки, которая не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти, занялись родные, полицейские и волонтеры "Лизы Алерт".

Известно, что Дина Усмановна ростом около 172-175 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Кроме того, у женщины невнятная речь. На момент пропажи на ней была розовая шерстяная кофта, пестрое платье, черные гамаши, белые шерстяные носки и зеленая косынка.

Просим всех, кто видел пропавшую пенсионерку, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU