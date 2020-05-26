2020-05-26T12:35:26+03:00
Общество

В Татарстане нашли живой 15-летнюю пропавшую девочку

О ее местонахождении не было ничего известно с 17 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Поисковый центр"Фото: ПСО "Поисковый центр"
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В Татарстане завершились поиски 15-летней девочки из Зеленодольска. Она перестала выходить на связь с близкими 17 мая, после чего они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов.

Именно последние сегодня, 26 мая, сообщили, что подросток найдена живой. Где она находилась больше недели, не уточняется.

Отметим, что в Татарстане до сих пор ищут 88-летнего Геннадия Богоуславского из Казани, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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